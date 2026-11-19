(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an xã A Lưới 3 (TP Huế) phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc.

Lúc 1h45 ngày 28/10, trong quá trình tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3), tổ tuần tra Công an xã A Lưới 3 phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 75H-009.22 do Hoàng Xuân Ngọ (SN 1991) cầm lái, chở theo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1965), cùng trú xã A Lưới 3 có biểu hiện nghi vấn nên thực hiện kiểm tra.

Số gỗ thuộc nhóm IV trái phép được phát hiện trên xe tải do Hoàng Xuân Ngọ lái.

Lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển 6 phách gỗ thuộc nhóm VI. Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Xuân Ngọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ kể trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Hoàng Xuân Ngọ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Được biết, Hoàng Xuân Ngọ từng có một tiền sự về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tiếp đó, lúc 21h ngày 18/11, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Vinh (xã A Lưới 3), tổ tuần tra Công an xã A Lưới 3 tiếp tục phát hiện xe ba gác không gắn biển kiểm soát do A Viết Vin (SN 1999, trú tại thôn Hồng Thái, xã A Lưới 3) lái để vận chuyển lâm sản.

Cơ quan công an phát hiện A Viết Vin dùng xe ba gác vận chuyển 5 khúc gỗ tròn không chứng minh được nguồn gốc

Qua kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có 5 khúc gỗ tròn, chiều dài trung bình khoảng 2,4m, đường kính trung bình khoảng 25cm, tổng khối lượng ước tính khoảng 0,5m³. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ.

Công an xã A Lưới 3 sau đó lập biên bản, tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.