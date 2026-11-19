(VTC News) -

Ngày 19/11, thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Trường là người tạo lập và vận hành tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. Người này tự quay và đăng tải nhiều clip sử dụng ngôn từ thô tục, mang tính thách thức người xem, thậm chí đe dọa những người để lại bình luận nếu gặp nhau ngoài đời.

Nguyễn Thế Trường, chủ tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Chỉ qua rà soát ngẫu nhiên 5 video, cơ quan công an ghi nhận loạt clip này đã hút hơn 1,45 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các nội dung này mang tính kích động, cổ xúy bạo lực, đi ngược thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận cố tình đăng tải các video trên nhằm đẩy tương tác, kéo người xem vào các phiên thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền. Khi phát trực tiếp, người xem gửi tặng vật phẩm ảo và Trường quy đổi số vật phẩm này thành tiền trên nền tảng.

Tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. (Ảnh: CACC)

Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM cảnh báo các chủ tài khoản, nhà sáng tạo nội dung cần chấm dứt ngay việc đăng tải, phát tán clip kích động, cổ xúy bạo lực để câu view, nhận quà tặng hay thu lợi bất chính; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân khi phát hiện các video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực cần lưu lại đường dẫn, sử dụng tính năng báo cáo vi phạm của nền tảng và trình báo cho cơ quan công an gần nhất; tuyệt đối không đăng lại hay chia sẻ công khai đường dẫn làm phát tán thêm nội dung xấu độc.