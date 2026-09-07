Đạt 29,75 điểm, thủ khoa hệ dân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự chọn ngành Bán dẫn

(VTC News) -

Ngày 7/9, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức nhập học cho tân sinh viên hệ dân sự năm 2026. Gần 700 tân sinh viên có mặt, bắt đầu hành trình học tập trong môi trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự sáng 7/9.

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự. 715 thí sinh trúng tuyển, trong đó 694 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Trong số các tân sinh viên nhập học năm nay, nhiều thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi học sinh giỏi.

Phí Quang Triết, tân sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn và nano, là một trong những gương mặt nổi bật. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Triết đạt 29,75 điểm tổ hợp A01 gồm Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Với số điểm này, Triết là thủ khoa đầu vào hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Quang Triết cho biết trong quá trình học THPT, em nhận thấy bản thân có thế mạnh ở các môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Khi tìm hiểu về định hướng phát triển công nghệ, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy lĩnh vực bán dẫn, nam sinh nhận thấy đây là ngành học phù hợp với năng lực và định hướng lâu dài của bản thân.

Năm học 2026, hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh nhiều chương trình đào tạo thuộc nhóm kỹ thuật và công nghệ.

Tân sinh viên Phí Quang Triết, thủ khoa đầu vào hệ dân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2026.

Các ngành gồm Hệ thống công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn không gian mạng, Điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, Công nghệ bán dẫn và nano, Tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật ô tô và Điện tử y sinh.

Đây đều là những lĩnh vực gắn với nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ trong quá trình chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghệ cao.

Theo Học viện Kỹ thuật Quân sự, đào tạo hệ dân sự không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị. Thông qua hoạt động đào tạo, Học viện tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập sâu rộng với nền giáo dục toàn cầu.

Trước đó, vào sáng 4/9, Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng tổ chức nhập học cho học viên quân sự tại Hà Nội. Các học viên mới được cán bộ Học viện hướng dẫn thực hiện quy trình nhập học, từ tiếp nhận hồ sơ cán bộ, sắp xếp hồ sơ theo quy định đến hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trong ngày đầu tiên tại môi trường mới, các học viên thể hiện sự vui mừng, phấn khởi khi chính thức bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Năm học 2026, Học viện có hơn 400 thí sinh trúng tuyển hệ quân sự.