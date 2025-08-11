4 năm qua điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự thay đổi ra sao?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 4 năm gần đây:

Năm 2025, học viện dự kiến mở lại các chương trình đào tạo hệ kỹ sư dân sự với 8 ngành đào tạo, gồm: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; An toàn thông tin; Kỹ thuật Điện tử - viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật xây dựng.

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo các ngành như: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Công nghệ robot, UAV, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển tự động và Tự động hóa, Kỹ thuật ra đa - dẫn đường, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hóa học, Môi trường...

Học viện tuyển sinh 755 chỉ tiêu (tăng 215 chỉ tiêu so với năm ngoái) gồm:

25 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.

130 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ.

600 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Đối với 600 chỉ tiêu đào tạo đại học gồm 8 ngành:

Công nghệ thông tin: 60 chỉ tiêu

Khoa học máy tính: 60 chỉ tiêu (Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo)

An toàn thông tin: 60 chỉ tiêu

Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 160 chỉ tiêu (Gồm 2 chương trình đào tạo Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 80 chỉ tiêu

Kỹ thuật cơ điện tử: 60 chỉ tiêu

Kỹ thuật cơ khí: 60 chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng: 60 chỉ tiêu

Học viện tổ chức tuyển sinh đại học quân sự và dân sự theo 3 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các thí sinh có kết quả thi từ 75 điểm trở lên theo các tổ hợp khoa học tự nhiên Q01, Q02, Q03; Đại học Quốc gia TP.HCM có kết quả thi từ 600 điểm trở lên.

- Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.