Nhạc sĩ Sông Trà, tác giả ca khúc 'Chiều sân ga' qua đời

(VTC News) -

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Sông Trà qua đời vào 0h35 ngày 12/9 vì tuổi cao sức yếu. Lễ nhập quan diễn ra chiều cùng ngày tại phường Tây Thạnh, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra ngày 14/9, sau đó linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hồng Sơn cho biết anh cùng ca sĩ Lý Dương đến nhà thăm nhạc sĩ Sông Trà vài ngày trước. Lúc này tác giả “Chiều sân ga” đã rất yếu và không còn nhận ra họ. Các con ông cho biết ông đã bỏ ăn mấy ngày nên càng suy kiệt, chỉ nằm một chỗ, họ lo lắng không biết cha mình có qua được tháng này không.

“Đó cũng là lần cuối chúng tôi được gặp ông. Thôi chú rời cõi tạm để về cõi nhớ của chú nhé”, nhạc sĩ Hồng Sơn viết.

Nhạc sĩ Sông Trà qua đời ở tuổi 87.

Nhạc sĩ Sông Trà tên thật Trần Hữu Châu, sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ (nay là Nhạc viện TP.HCM).

Trước giải phóng, ông là giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu (cũ). Giai đoạn này, ông có bút danh khác là Hoài Thu. Tên tuổi ông không kém cạnh những nhạc sĩ như Châu Kỳ, Mặc Thế Nhân, Thanh Sơn, Trúc Phương, Lê Minh Bằng... Do được đào tạo bài bản, ông là người duy nhất được nhạc sĩ Châu Kỳ tin tưởng nhờ sửa bài.

Năm 1970, ông đã cùng với các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt sang Nhật để biểu diễn nghệ thuật. Đây là một dấu ấn mà nhạc sĩ Sông Trà luôn nhớ mãi.

Nhạc sĩ Sông Trà nổi tiếng với những ca khúc trữ tình, bolero, trong đó phải kể đến Cõi nhớ, Cõi đêm, Chiều sân ga, Tôi yêu người, tôi xa người, Hoa tím đợi chờ... Trong đó, ca khúc Chiều sân ga là một trong những nhạc phẩm được yêu thích nhất của ông, được thể hiện bởi các giọng ca Băng Tâm, Như Hoa, Phương Anh. Nhiều bản thu đạt hàng triệu lượt nghe trên YouTube.

Tình yêu và nỗi nhớ quê hương không chỉ được cụ thể hóa qua bút danh Sông Trà, mà còn được trải dài trên những bài nhạc như Thương lắm Trà giang, Qua sông Trà Khúc mùa hạ, Tự tình quê hương, Tình quê nỗi nhớ, Bóng mát chở che, Về thăm quê hương... Những ca khúc ấy đã lưu giữ tình cảm chan chứa với quê hương của nhạc sĩ Sông Trà.

Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định tại TP.HCM.