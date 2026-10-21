Hòa Minzy xót xa khi Đức Phúc quyết định 'dao kéo' lần 2

(VTC News) -

Mới đây, diện mạo mới của Đức Phúc thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ công khai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai sau 9 năm. Trước sự thay đổi của đàn em, Hòa Minzy vừa vui mừng khi Đức Phúc tự tin hơn, vừa không khỏi xót xa vì những đau đớn, vất vả có thể phải trải qua.

Hòa Minzy vừa vui vừa vui, vừa xót xa khi Đức Phúc quyết định “dao kéo”, thay đổi diện mạo lần 2.

Nữ ca sĩ kể Đức Phúc vừa nói đùa vừa nói thật về việc thay đổi ngoại hình khiến cô chưa tin ngay. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi video và tận mắt nhìn thấy diện mạo mới của nam ca sĩ, cô mới biết quyết định này là thật.

“Chị cười để em thoải mái, chứ thật tâm là chị xót lắm”, Hòa Minzy chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết cô từng nghe Đức Phúc kể về những vất vả, đau đớn khi phẫu thuật thẩm mỹ nên nhiều lần khuyên đàn em không cần tiếp tục thay đổi ngoại hình. Theo Hòa Minzy, tình cảm khán giả dành cho Đức Phúc không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn nằm ở giọng hát và sự chân thành của nam ca sĩ.

“Nhưng dù sao việc em của chị cảm thấy tự tin hơn với diện mạo này cũng khiến chị vui theo. Ngày nào em cũng xem fancam của khán giả quay, để nhìn bên ngoài lên hình sẽ thế nào. Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn nữa nhé”, Hoà Minzy nói thêm.

Ngày 20/10, nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Đức Phúc đăng tải video hát ca khúc Ánh nắng của anh, kèm thông báo quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai sau 9 năm.

Trong video, nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Anh cho biết video được quay gần một tháng sau khi hoàn thành thay đổi diện mạo, đồng thời xem đây là cách tái hiện hình ảnh của chính mình cách đây 9 năm.

Đức Phúc công khai phẫu thuật thẩm mỹ nhân dịp sinh nhật tuổi 30.

Nam ca sĩ dự kiến chia sẻ cụ thể hơn về quyết định này trong những ngày tiếp theo. Hiện anh chưa công bố chi tiết những can thiệp thẩm mỹ trong lần thay đổi thứ hai.

Trước đó, năm 2015, Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Tuy nhiên, ngoại hình từng khiến nam ca sĩ thiếu tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Anh nỗ lực giảm 11kg trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2017.

Đức Phúc xuất hiện với gương mặt thanh thoát hơn, sau đó từng bước xây dựng hình ảnh chỉn chu và phát triển sự nghiệp âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu và Hết thương cạn nhớ.

Năm 2024, nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai “Say Hi”. Năm 2025, anh giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức ở Nga.