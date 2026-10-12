Danh tính kẻ chặn đầu ô tô, bóp mũi, tát tài xế ở Hà Nội

(VTC News) -

Video: Chặn đầu ô tô, bóp mũi, tát tài xế ở Hà Nội.

Ngày 12/10, Công an xã Thuận An, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi chặn xe và hành hung tài xế ô tô trên địa bàn.

Người này được xác định là L.X.H. (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An).

Trước đó, sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang BKS 29N1-068.51, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tạt đầu chặn đứng một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Đức Hiển (đoạn qua khu vực Giao Tự, xã Thuận An).

Vừa áp sát xe, người này hùng hổ bước xuống, buông lời lăng mạ, văng tục thậm tệ đối với tài xế. Trong cơn kích động, người đàn ông thậm chí còn lớn tiếng thừa nhận đã dùng rượu bia: “B*uống rượu thật đấy, cho cam luôn, trả lời đi…”.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, người đàn ông này còn thò tay qua cửa kính, liên tiếp tấn công tài xế bằng các hành vi như véo mũi, vung tay tát vào mặt nạn nhân và lớn tiếng chửi bới.

Trước sự manh động của người đàn ông, tài xế cùng những người trên ô tô chọn cách kiềm chế, ngồi yên trong xe để tránh xung đột. Sau khi hành hung tài xế, người đàn ông mới chịu quay lại xe máy và tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách trên đường.

L.X.H hành hung tài xế ô tô. (Ảnh cắt từ clip).

Nhận tin báo và nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập L.X.H. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu H. khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc xin đường bất thành. Cho rằng chiếc ô tô phía sau cố tình “chèn ép” xe mình, người đàn ông tăng ga đuổi theo chặn đầu, dẫn tới to tiếng và hành hung đối phương.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đa số ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hàng loạt lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn sử dụng nồng độ cồn khi lái xe và hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy tắc “đã uống rượu bia, không lái xe”, luôn giữ bình tĩnh và cách ứng xử văn minh; tuyệt đối không dùng nắm đấm để giải quyết va chạm, tránh vướng vào vòng lao lý vì những phút bốc đồng.