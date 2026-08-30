Danh tính 7 người chửi bới, hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh gây phẫn nộ

(VTC News) -

Ngày 30/8, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang làm rõ vụ một tài xế taxi bị nhóm người hành hung xảy ra rạng sáng 30/8 trên địa bàn phường này.

Kết quả điều tra, bước đầu Công an phường Móng Cái 1 xác định có 7 người liên quan vụ việc, bao gồm: Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Hà Ngọc Ly (SN 1991), Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995), Lê Trung Kiên (SN 1994), Đặng Ngọc Loan (SN 1995) và Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006). Cơ quan công an đã triệu tập 7 người này để làm rõ vụ việc.

Nam tài xế taxi bị nhóm cô gái và gã đàn ông hành hung ngay trên xe do từ chối chở thêm khách vì “quá tải”. (Ảnh cắt từ video)

Hiện Công an phường Móng Cái 1 tiếp tục xác minh diễn biến vụ xô xát, mức độ thương tích của tài xế và hành vi, vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Công an phường Móng Cái 1, khoảng 2h20 cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998) đỗ taxi trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón 4 khách, gồm 1 nam và 3 nữ.

Sau khi nhóm khách lên xe, hai phụ nữ ngồi ghế phía trước yêu cầu anh Đạt quay lại để đón thêm bạn. Tài xế giải thích xe chỉ được chở 4 người nên không đồng ý quay lại.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, sau khi bị từ chối, nhóm khách xảy ra xô xát với anh Đạt. Khi tài xế mở cửa xe chạy ra ngoài về hướng cửa quán, nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo.

Anh Đạt được xác định bị nhóm người này dùng tay, chân, giày, dép đánh nhiều lần, khiến anh gục xuống đường. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện khu vực Móng Cái cấp cứu trước khi đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.