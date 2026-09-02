Nam tài xế bị chửi bới, hành hung tại Quảng Ninh: Tạm giữ 4 người liên quan

(VTC News) -

Trả lời Báo điện tử VTC News ngày 2/9, một lãnh đạo Công an TP Quảng Ninh xác nhận Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 4 người để điều tra vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách đuổi đánh xảy ra tại phường Móng Cái 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh phối hợp cùng VKSND khu vực 6 phân loại, xem xét các tài liệu, chứng cứ ban đầu và xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tạm giữ 4 người liên quan vụ hành hung, chửi bới nam tài xế gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ video)

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 người, gồm Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006) và Lê Trung Kiên (SN 1994) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Đặng Ngọc Loan (SN 1995), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/8, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998, trú tại phường Móng Cái 1), tài xế taxi, đỗ xe trước quán Lin Lounge 79 để đón khách. Một nhóm 4 người sau đó lên xe.

Trong quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người. Anh Đạt từ chối do xe không thể chở quá số người quy định. Sau đó, nam tài xế bị chửi bới và đánh vào vùng đầu, mặt. Anh Đạt mở cửa xe bỏ chạy về phía quán Lin Lounge 79 nhưng nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo.

Theo kết quả xác minh ban đầu, anh Đạt bị nhóm người này dùng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày đánh, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Anh Đạt sau đó chạy vào một phòng hát để tránh bị tiếp tục hành hung. Gần 3h cùng ngày, một tài xế khác đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an xác minh 7 người liên quan gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thị Mai Trang, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thế Mạnh.

Cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.