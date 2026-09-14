Khởi tố 6 người hành hung tài xế taxi trước quán bar ở Móng Cái

(VTC News) -

Liên quan vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách đuổi đánh tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 6 người về tội “Gây rối trật tự công cộng” và đang truy tìm một người liên quan.

Theo quyết định tố tụng, Lê Trung Kiên bị khởi tố bị can, tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các bị can Hà Thúy Vân, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thế Mạnh và Hà Ngọc Ly bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên nhưng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

4 người trong vụ nhóm khách nữ hành hung tài xế taxi bị tạm giữ hồi đầu tháng 9. (Ảnh: VKS)

Riêng bị can Đặng Ngọc Loan bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm một người phụ nữ khác được xác định có liên quan đến vụ việc nhưng hiện tại không có mặt ở nơi cư trú và không liên lạc được.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/8, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998) điều khiển taxi đón nhóm khách trước quán Lin Lounge79 thuộc phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh. Sau khi 4 người lên xe, nhóm này yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người.

Anh Đạt cho biết xe chỉ chở được 4 người nên không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, sau đó nhóm khách trên xe dùng tay đánh tài xế. Anh Đạt hoảng sợ hô “cướp, cướp”, mở cửa chạy khỏi xe. Tuy nhiên, nhóm người tiếp tục đuổi theo hành hung.

Vụ việc tài xế taxi tại Móng Cái, Quảng Ninh bị nhóm khách gồm cả nam và nữ hành hung vì không chịu chở quá số người gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ video)

Một số người khác sau đó cũng tham gia, dùng tay, chân, dép và điếu cày đánh anh Đạt. Nạn nhân có lúc bị đánh ngã xuống đường và được đưa vào bên trong quán để tránh bị tiếp tục hành hung. Sau vụ việc, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái cấp cứu trước khi chuyển đến bệnh viện khác điều trị.

Khoảng 8h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn T. (bố đẻ anh Đạt) đến Công an phường Móng Cái 1 để trình báo và giao nộp 5 đoạn video ghi lại vụ việc.

Từ tài liệu, hình ảnh thu thập được và lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của từng người. Đến ngày 9/9, vụ án được khởi tố và 6 người bị khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.