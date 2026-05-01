Danh sách U17 Việt Nam dự giải châu Á, tranh suất dự World Cup U17

Huấn luyện viên Cristiano Roland quyết định loại Hồ Lê Nguyên Chương, Nguyễn Lê Quang Khôi, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không gây bất ngờ khi đưa ra bản danh sách nói trên. Theo những phương án nhân sự ở giải U17 Đông Nam Á vừa qua, việc 3 cái tên nêu trên bị loại không ngoài dự đoán.

Theo quy định ở giải U17 châu Á, mỗi đội bóng chỉ được đăng kí tối đa 23 cầu thủ thay vì 26 cầu thủ như ở giải Đông Nam Á. Do đó, ban huấn luyện cùng ông Roland buộc phải loại bớt một thủ môn và thêm các vị trí ở tuyến trên. Trong số cầu thủ bị loại, không có ai được sử dụng thường xuyên trong các trận đấu vừa qua.

U17 Việt Nam chốt danh sách dự giải châu Á.

Trường hợp của tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi - con trai cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải ít nhiều để lại nuối tiếc. Tài năng trẻ này từng thể hiện tốt ở cấp độ U15 hay U16 nhưng lại chưa được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây. Tạ Đình Phong - cầu thủ có tên trùng với một diễn viên nổi tiếng cũng chia tay đồng đội khi chưa có được sự tin tưởng.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên vòng chung kết U17 châu Á 2026 còn lại 15 đội. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D với 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Do đó, đây là giải đấu có tính chất đặc biệt quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2026.