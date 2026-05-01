Công chúa hào môn cưới vệ sỹ, khi hết tình bị đòi 23.000 tỷ đồng để ly hôn

Cuộc hôn nhân giữa Lee Boo-jin (56 tuổi), "đại công chúa" của tập đoàn Samsung, và Im Woo-jae (58 tuổi) từng được truyền thông ca tụng như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Đó là sự phá vỡ quy tắc khắt khe của tầng lớp chaebol tại Hàn Quốc, nơi hôn nhân thường là sự liên kết giữa các gia tộc quyền lực.

Tuy nhiên, đằng sau sự lãng mạn ban đầu ấy lại là bi kịch kéo dài nhiều thập kỷ, kết thúc bằng vụ ly hôn tiêu tốn nhiều giấy mực và tiền bạc.

"Công chúa" Samsung Lee Boo-jin và chồng cũ, Im Woo-jae. (Ảnh: Yonhap)

Khi chàng bảo vệ thành "phò mã"

Lee Boo-jin không chỉ được biết đến với tư cách là con gái của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee mà còn là một nữ doanh nhân xuất sắc, người đứng đầu chuỗi khách sạn Shilla danh tiếng. Vẻ ngoài thanh lịch, khí chất cao sang cùng trí tuệ sắc sảo khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng của giới thượng lưu.

Còn Im Woo-jae khi đó chỉ là nhân viên bảo vệ thuộc bộ phận an ninh của Samsung. Sự chênh lệch quá lớn về địa vị xã hội, trình độ học vấn và nền tảng gia đình khiến mối quan hệ tình ái của họ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia tộc Lee ngay những ngày đầu.

Bất chấp những rào cản vô hình nhưng vững chắc của tầng lớp thượng lưu, Lee Boo-jin kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Cô thuyết phục cha, người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ, để được kết hôn với người đàn ông mình chọn.

Năm 1999, đám cưới của họ diễn ra trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Chàng trai "thường dân" Im Woo-jae bỗng chốc bước chân vào hào môn, trở thành "phò mã" của đế chế Samsung. Hình ảnh cặp đôi trong ngày cưới từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi rào cản giai cấp.

Đám cưới của Lee Boo-jin và Lim Woo-jae. (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, cuộc sống trong gia đình tài phiệt không hề dễ dàng như những gì người ngoài tưởng tượng. Để xứng đáng với vị thế mới, Im Woo-jae bị buộc phải thay đổi hoàn toàn con người mình.

Theo những chia sẻ sau này, "chàng phò mã" phải trải qua những áp lực kinh khủng khi bị gia đình vợ ép đi du học tại Mỹ để nâng cao trình độ, dù bản thân không hề có nền tảng ngoại ngữ hay sự chuẩn bị tâm lý. Những nỗ lực ép buộc này không chỉ gây ra sự mệt mỏi về tinh thần mà còn tạo hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng khi thế giới quan của họ dần trở nên quá khác biệt.

Trong khi Lee Boo-jin ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thương trường với những thành công rực rỡ, Im Woo-jae lại lạc lõng trong bộ máy điều hành của tập đoàn. Dù được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cao cấp, chàng rể vẫn thường xuyên bị những người xung quanh coi thường và chịu áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn của gia đình vợ.

Cuộc hôn nhân từng khiến cả Hàn Quốc xôn xao. (Ảnh: Yonhap)

Chuyện tình cổ tích thành bi kịch chia tài sản

Hai người có một con trai là Im Dong-hyun, sinh năm 2007. Những mâu thuẫn trong lối sống, quan điểm giáo dục con cái và sự bất bình đẳng trong mối quan hệ bắt đầu bào mòn cuộc hôn nhân vốn đã mong manh.

Cuộc sống tại hào môn của Im Woo-jae tại Samsung giống như cuộc thử nghiệm khắc nghiệt mà không bao giờ có thể vượt qua. Khi ánh hào quang của tình yêu thuở ban đầu vụt tắt, thực tế phũ phàng về một cuộc hôn nhân "đũa lệch" hiện rõ, dẫn đến quyết định ly hôn không thể tránh khỏi vào năm 2014.

Vụ ly hôn của "công chúa Samsung" nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận không chỉ bởi danh tiếng của hai nhân vật chính mà còn bởi số tiền tranh chấp kỷ lục.

Im Woo-jae không chấp nhận ra đi tay trắng. Ông yêu cầu khoản phân chia tài sản lên tới 1,2 nghìn tỷ won, tương đương 23 nghìn tỷ đồng vào thời điểm đó. Đây được coi là yêu cầu phân chia tài sản lớn nhất trong lịch sử ly hôn tại Hàn Quốc, phản ánh sự cay đắng và những toan tính sau nhiều năm chịu đựng áp lực hào môn.

Lee Boo-jin và con trai ở lễ tốt nghiệp hôm 9/2/2026. (Ảnh: News1)

Cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm với những tình tiết căng thẳng về quyền nuôi con và giá trị tài sản. Im Woo-jae tìm mọi cách để chứng minh những đóng góp của mình đối với gia đình và tập đoàn, trong khi phía Lee Boo-jin kiên quyết bảo vệ khối tài sản khổng lồ vốn có từ trước khi kết hôn và tài sản thừa kế.

Những bí mật đời tư, những góc khuất trong cuộc sống gia đình tài phiệt dần bị phơi bày trên mặt báo, biến câu chuyện tình yêu từng được ngưỡng mộ thành một vở bi kịch đầy tính toán và tranh chấp.

Sau nhiều phiên tòa phúc thẩm và những tranh cãi nảy lửa, cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Mặc dù không nhận được con số 23.000 tỷ đồng như kỳ vọng ban đầu, Im Woo-jae vẫn nhận được một khoản tiền đáng kể là 14,1 tỷ won (khoảng 280 tỷ đồng); quyền nuôi con thuộc về Lee Boo-jin.

Đối với một người bình thường, đây là con số khổng lồ, nhưng so với khối tài sản hàng tỷ USD của công chúa Samsung, nó chỉ là một phần rất nhỏ.

Giờ đây, khi nhìn lại cuộc hôn nhân của họ, công chúng không còn thấy câu chuyện cổ tích về chàng vệ sỹ và công chúa. Thay vào đó là hình ảnh nữ doanh nhân quyền lực tiếp tục chèo lái đế chế của mình và người đàn ông rời khỏi hào môn với những vết thương lòng khó chữa lành.

Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường lớn, Im Woo-jae vướng vào nhiều vụ lùm xùm. Mới đây nhất, ngày 23/4/2026, ông bị kết tội cản trở thi hành công vụ sau khi che giấu tội đánh người của bạn gái trong vụ án xảy ra năm ngoái.

Im Woo-jae đã kháng cáo, phiên xét xử phúc thẩm vẫn đang diễn ra. Bạn gái của ông bị tuyên án 6 năm tù.