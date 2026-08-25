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Xuất bản ngày 25/08/2026 05:29 PM
Xuất bản ngày 25/08/2026 05:29 PM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 8/8 đến 14/8

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 33 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 8/8 đến 14/8.

Từ ngày 8/8 đến 14/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 33 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Nguyễn Thị Thảo trong bài viết “Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh”.

- Anh Nguyễn Hoàng Quý trong bài viết “Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, xót xa con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe”.

- Chị Nguyễn Thị Thu Hoài trong bài viết “Vợ xin về nhà chờ chết, chồng ôm đi khắp bệnh viện cầu cứu, 8 triệu/ngày vượt quá khả năng”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 8/8 đến 14/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

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