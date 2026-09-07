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Xuất bản ngày 07/09/2026 03:05 PM
Xuất bản ngày 07/09/2026 03:05 PM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 22/8 đến 28/8

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 146 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 22/8 đến 28/8.

Từ ngày 22/8 đến 28/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 146 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Nguyễn Hoàng Quý trong bài viết “Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, xót xa con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe

- Em Nông Ngọc Điệp trong bài viết “Bố mất, mẹ bỏ đi, bé gái Nùng 15 tuổi gặp nạn, người cô vay 80 triệu cứu cháu

- Bé Tạ Thanh Vân trong bài viết “Gãy 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, mẹ bỏ điều trị cứu con 3 tuổi ung thư máu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 22/8 đến 28/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

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