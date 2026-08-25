Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/8 đến 21/8

(VTC News) -

Từ ngày 15/8 đến 21/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 900 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Tạ Thanh Vân trong bài viết “Gãy 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, mẹ bỏ điều trị cứu con 3 tuổi ung thư máu”

- Anh Nguyễn Hoàng Quý trong bài viết “Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, xót xa con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe”

- Em Nguyễn Thị Thảo trong bài viết “Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 15/8 đến 21/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.