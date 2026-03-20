(VTC News) -

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 108 về việc xác nhận kết quả bầu cử và công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh, toàn tỉnh thành lập 2.765 tổ bầu cử. Trong đó, 1.578 tổ khai mạc và bỏ phiếu trước 7h ngày 15/3, 1.187 tổ khai mạc đúng 7h, không có tổ nào khai mạc muộn. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

Người dân xã vùng cao Tây Yên Tử đi bỏ phiếu bầu cử.

Tổng số cử tri trong danh sách là 2.341.301 người; số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 2.323.414 người, tương ứng 99,24%. Toàn tỉnh có 22/99 xã, phường, đạt 100% cử tri đi bầu; 2.038/2.765 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả sơ bộ, Bắc Ninh đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 94,67%.

Đối với HĐND tỉnh, bầu đủ 85/85 đại biểu; người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 96,30%. Về cơ cấu, đại biểu thuộc khối chính quyền chiếm 42,35%, khối Đảng 31,76%, MTTQ và các tổ chức thành viên 12,94%, còn lại là các lực lượng khác.

Về cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ chiếm 24,71%; đại biểu dân tộc thiểu số 3,53%; đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi 3,53%; đại biểu tái cử 55,29%; đại biểu tôn giáo 1,76%. 100% đại biểu có trình độ đại học trở lên; 94,11% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Đối với HĐND cấp xã, đã bầu được 2.206/2.235 đại biểu. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 24,3%; đại biểu dân tộc thiểu số 12,33%; đại biểu trẻ tuổi 15%; đại biểu tái cử 50,27%; đại biểu tự ứng cử 1,36%.