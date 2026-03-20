20/03/2026 16:08:31 +07:00

Danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

(VTC News) -

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa thông qua kết quả bầu cử có 67/108 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 19 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,87%.

Người dân đi bầu cử ở Khánh Hòa.

Dưới đây là danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng.

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN MẬU ANỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh
2NGUYỄN QUANG DUYPhó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần DT FOOD Khánh Hòa
3VÕ HOÀN HẢIỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
4BÙI HOÀI NAMTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa
5HỒ ĐẮC THÍCHGiám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định

STTHọ và tênChức vụ
1BÙI THANH BÌNHTỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
2NGUYỄN QUỲNH NGATỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
3PHẠM HOÀI TRUNGNgười quản lý doanh nghiệp, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt

- Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã, phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN THỊ HỒNG HẢIPhó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa
2TRẦN THỊ HƯƠNGPhó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban Công đoàn Khu Công nghiệp
3PHẠM THÚY QUỲNHPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
4VÕ NAM THẮNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường
5TRỊNH THỊ HỒNG VÂNQuản lý doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa

- Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh.

STTHọ và tênChức vụ
1MẤU VĂN PHITỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
2TRẦN ANH TUẤNTỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Cam Hiệp, Cam An.

STTHọ và tênChức vụ
1MẪU THÁI PHƯƠNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã
2LƯU HỒNG VÂNHiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ.

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNGPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Giám đốc Trung tâm chính trị Diên Khánh
2TRẦN THU MAIỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
3PHAN GIA NGỌCPhó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Nha Trang, Tây Nha Trang.

STTHọ và tênChức vụ
1THÁI THỊ LỆ HẰNGTỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa
2ĐOÀN MINH LONGỦy viên BCH, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
3TRẦN PHONGỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
4TẠ HỒNG QUANGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang
5PHẠM THỊ XUÂN TRANGTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường/xã: Nam Nha Trang, Suối Hiệp, Suối Dầu.

STTHọ và tênChức vụ
1NGÔ TRÍ DŨNGPhó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang
2NGUYỄN NHƯ HOATỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
3TRẦN HÒA NAMTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4NGUYỄN ĐỨC TÂNPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
5VÕ VĂN VIÊNĐại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã/phường: Bắc Nha Trang, Diên Điền, Diên Lâm.

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN TẤN ĐẠIPhó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân
2NGUYỄN KHẮC HÀPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
3LÊ QUANG TRINHPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
4VÕ CHÍ VƯƠNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
5HUỲNH THỊ NHƯ ÝPhó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

- Đơn vị bầu cử số 10 gồm Cam Ranh, Bắc Cam Lâm.

STTHọ và tênChức vụ
1LƯƠNG ĐỨC HẢIỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
2NGUYỄN THỊ THANH TÌNHTrưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân
3NGUYỄN TRỌNG TRUNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Đơn vị bầu cử số 11 gồm Đặc khu Trường Sa.

STTHọ và tênChức vụ
1PHẠM VĂN THỌChính ủy Lữ đoàn 146
2HỒ XUÂN TRƯỜNGỦy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

- Đơn vị bầu cử số 12 gồm xã/ phường: Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Ranh, Nam Cam Ranh

STTHọ và tênChức vụ
1LỮ THANH HẢIỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
2NGUYỄN PHƯỚC BỬU SƠNPhó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
3KHỔNG TRUNG THẮNGỦy viên Ban Chấp hành Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang

- Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường/xã: Bắc Ái Đông, Bắc Ái Tây, Bắc Ái, Thuận Bắc, Công Hải.

STTHọ và tênChức vụ
1LÊ MINH CHÂUỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
2PI NĂNG THỊ HỐNBí thư Đảng ủy xã
3CHAMALÉA THỊ THỦYỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã Lâm Sơn, Ninh Sơn, Anh Dũng.

STTHọ và tênChức vụ
1LÊ ĐÌNH ĐÀNChủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa
2TRỊNH MINH HOÀNGTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Ninh Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải.

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN TIẾN ĐỨCỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
2NGUYỄN VĂN NHỨTLinh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
3TRẦN MINH THÁIBí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

- Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã/phường: Mỹ Sơn, Đô Vinh, Bảo An.

STTHọ và tênChức vụ
1NGUYỄN LONG BIÊNỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
2LÊ VŨ CHƯƠNGGiám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
3NGUYỄN THANH HẢIỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh

- Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã, phường Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Hải.

STTHọ và tênChức vụ
1LÂM ĐÔNGPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
2VŨ NGỌC ĐƯƠNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chử
3CHÂU THỊ THANH HÀTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Rang
4TRẦN THỊ PHÉPTrưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị
5PHẠM HỮU QUÝỦy viên Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Đơn vị bầu cử số 18 gồm các phường/xã: Phước Dinh, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà.

STTHọ và tênChức vụ
1CHÂU THANH HẢITỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Nam
2NGUYỄN THÀNH PHÚỦy viên BCH Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng
3TRẦN HỮU VIÊNPhó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa

- Đơn vị bầu cử số 19 gồm các xã/phường: Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu

STTHọ và tênChức vụ
1LÊ HƯNG DŨNGTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
2PHAN THỊ NGÂN HẠNHTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
3NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌCPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
4NGUYỄN QUANG NHẬTTrưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
5LA THOẠI NHƯ TRANGPhó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

MINH MINH
