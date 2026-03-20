Danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 70/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định. Toàn tỉnh có 615.541 cử tri, trong đó 615.175 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (bên trái) và ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng số người ứng cử là 85 người tại 13 đơn vị bầu cử. Kết quả, tỉnh đã bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu HĐND cấp xã trúng cử là1.271/1.271 đại biểu.

Dưới đây là danh sách chi tiết 50 đại biểu trúng cử (xếp theo từng đơn vị bầu cử).

