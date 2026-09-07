Đảng viên cố ý làm sai lệch dữ liệu của cơ quan Nhà nước có thể bị khai trừ

(VTC News) -

Đó là một trong những nội dung mới được nêu tại Quy định 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Quy định 212 có hiệu lực từ ngày 17/8, thay thế Quy định 69 của Bộ Chính trị khoá XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định 264 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 69.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: chinhphu.vn)

So với quy định trước đây, Quy định 212 bổ sung nhiều trường hợp đảng viên vi phạm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bị khai trừ Đảng.

Cụ thể, đảng viên lợi dụng việc xử lý, quản trị dữ liệu, phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu để xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ bị khai trừ.

Hình thức khai trừ cũng áp dụng với người lợi dụng chuyển đổi số để lừa đảo, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giả mạo, cố ý làm sai lệch, làm mất, hư hỏng dữ liệu trong cơ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đảng viên cản trở, ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu hoặc tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; phá hoại hoạt động chuyển đổi số; làm gián đoạn, đình trệ, gây mất an toàn cho hệ thống số của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cũng sẽ bị khai trừ.

Với những vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng, đảng viên có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Các hành vi được nêu gồm: cản trở, gây khó khăn cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào việc đặt hàng, tài trợ, hỗ trợ, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc hành vi khác can thiệp trái pháp luật vào hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

Mức kỷ luật này cũng áp dụng với hành vi nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai, xử lý, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trái quy định; cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

Đảng viên thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm thử hoặc vận hành hệ thống AI trái quy định; che giấu thông tin; làm sai lệch thông tin; cản trở, vô hiệu hóa hoặc làm sai lệch cơ chế giám sát, can thiệp và kiểm soát của con người đối với hệ thống AI cũng có thể bị khiển trách nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng...

Ở mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), Quy định 212 nêu trường hợp đảng viên đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm, vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thực hiện một trong những hành vi được quy định.

Trong đó có hành vi cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo quy định; truy cập, can thiệp trái phép, làm sai lệch, vô hiệu hoá, gây tổn hại đến hệ thống số, dữ liệu số, nền tảng số và dịch vụ số; thu thập, sử dụng, chia sẻ, mua, bán, khai thác dữ liệu số trái quy định.

Việc thu thập, sử dụng, phát tán, trao đổi, chuyển nhượng, kinh doanh trái pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân của người khác trên không gian mạng cũng thuộc nhóm hành vi có thể bị cảnh cáo hoặc cách chức.

Đảng viên cản trở, vô hiệu hoá hoặc làm sai lệch cơ chế giám sát, can thiệp và kiểm soát của con người đối với hệ thống AI cũng thuộc trường hợp bị xử lý ở mức này.

Một trường hợp khác là lợi dụng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá hoặc kiểm định hệ thống AI để thực hiện hành vi trái quy định; sử dụng AI hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói, chữ ký của người khác; tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin trái quy định.