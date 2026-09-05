Đảng viên dùng AI tạo, phát tán thông tin sai sự thật bị kỷ luật khiển trách

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Quy định 212 có hiệu lực từ ngày 17/8, thay thế Quy định 69 của Bộ Chính trị khoá XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định 264 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 69.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể trách nhiệm của đảng viên trong hoạt động tuyên truyền, phát ngôn, đặc biệt trên Internet, mạng xã hội, nền tảng số và khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Điều 29 về vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp được quy định, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trong đó, Quy định 212 nêu hành vi “sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”.

Cùng nhóm hành vi này còn có việc tuyên truyền, sao chép, phát tán, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, hiện vật có nội dung xấu.

Đảng viên cũng có thể bị xem xét kỷ luật khi tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu cho báo chí và các cơ quan, tổ chức truyền thông khác vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của Đảng, Nhà nước về phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu, tuyên truyền, xuất bản.

Quy định cũng đề cập hành vi viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, phát tán bài viết, thông tin không chính xác.

Ngoài ra, đảng viên lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, phản biện xã hội để viết bài, trả lời phỏng vấn hoặc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, nền tảng số, không gian mạng, mạng xã hội và các hình thức khác để truyền bá quan điểm trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng thuộc trường hợp bị xem xét kỷ luật.

Quy định mới của Bộ Chính trị phân định mức kỷ luật căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi. Theo đó, nếu đảng viên đã bị kỷ luật về các hành vi nêu trên mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ.

Ở mức này, Quy định còn liệt kê hành vi phát ngôn trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan truyền thông tin không đúng sự thật.

Đảng viên cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho tổ chức, cá nhân về vấn đề thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước, tổ chức, cá nhân mà không được phép; cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu có hại cho lợi ích của Đảng, Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng thuộc diện bị xử lý.

Quy định đồng thời nêu hành vi lợi dụng việc phát ngôn, chất vấn, trả lời chất vấn, việc phê bình, kiến nghị, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, mang thông tin gây tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước hoặc kích động, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá uy tín của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, đảng viên có thể bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Trong số những hành vi có thể dẫn đến mức kỷ luật này có việc không chấp hành kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, Nhà nước; tham gia hoặc kích động người khác tham gia hội thảo, tọa đàm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hình thức kỷ luật với tổ chức đảng và đảng viên

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật, Quy định 212 nêu rõ tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.

Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.

Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền, theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh.

Bộ Chính trị lưu ý khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

Kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.

Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Đảng viên không tán thành hoặc không liên quan trực tiếp đến vi phạm của tổ chức đảng cũng phải ghi rõ vào lý lịch đảng viên.

Thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm là 5 năm (60 tháng) với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách; 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo.

Quy định cũng nêu không áp dụng thời hiệu kỷ luật với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; vi phạm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với đảng viên thời hiệu kỷ luật là 5 năm (60 tháng) với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách; 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

Bộ Chính trị yêu cầu không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ; vi phạm chính trị nội bộ; vi phạm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Với tổ chức đảng, Bộ Chính trị quy định các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

Với đảng viên chính, các hình thức thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

Với đảng viên dự bị, các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo.