Dân xách xô chờ 'tiếp tế' nước sạch giữa trưa nắng: Tiến độ cấp nước đến đâu?

(VTC News) -

Liên quan đến tình trạng dân thiếu nước sạch nhiều ngày, tối 28/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương thi công tuyến đường ống cấp nước khẩn cấp, nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra công tác lắp đặt trạm xử lý nước cơ động để phục vụ người dân thiếu nước sạch. (Ảnh: Đ.N.H)

Đến 16h ngày 28/8, lực lượng chức năng lắp đặt trạm xử lý cơ động (4.000 m3/ngày-đêm) với tiến độ 80% và chạy thử tải được 4 bồn chứa nước.

Đối với hệ thống điện tại khu xử lý, bao gồm trạm bơm nước thô, lực lượng chức năng hoàn thiện 100% việc lắp đặt pha và máy bơm nước thô. Lắp đầy đủ các bồn hóa chất, ống công nghệ; hoàn thiện 100% tuyến ống nước thô D315 - 350 m và bơm nước thô công suất 22kw. Tuyến ống D225 - D160 truyền tải từ trạm thủy yên đến quốc lộ 1 đạt 80%.

Ông Đinh Ngọc Hùng cho biết, theo thông tin từ đơn vị cấp nước, đến chiều 28/8, nước được bơm vào hệ thống các bể lắng, lọc. Trong tối nay, lực lượng kỹ thuật sẽ tiếp tục vệ sinh, súc xả đường ống và kiểm tra các điều kiện kỹ thuật cần thiết trước khi đấu nối vào hệ thống đường ống chính.

Dù trời đã tối, lực lượng chức năng vẫn làm việc để đảm bảo tiến độ lắp đặt hệ thống xử lý nước cơ động. (Ảnh: Đ.N.H)

Nếu các điều kiện kỹ thuật được bảo đảm, đơn vị cấp nước dự kiến sớm nhất trong ngày mai (29/8) sẽ cấp nước, đấu nối vào đường ống chính để phục vụ người dân. Đồng thời, đơn vị cam kết tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị, phấn đấu bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trước ngày 31/8.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, nhiều ngày qua, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

UBND TP Huế sau đó có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án cấp nước an toàn cho người dân; trong đó có việc lấy nước khẩn cấp từ hồ Thủy Yên để xử lý, cấp nước, hoàn thành xây dựng Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và đưa vào vận hành trước 31/8.

UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy định, đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn.

Thiếu nước sạch, đời sống người dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô đảo lộn. Giữa trưa nắng, họ mang xô, chậu ra ven Quốc lộ 1 để chờ xe chở nước tiếp tế. (Ảnh: N.D)

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP Huế cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở tổ chức họp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án. Cụ thể, Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và tuyến truyền tải được triển khai với công suất 4.000m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước an toàn cho xã Chân Mây - Lăng Cô.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục bổ sung, công bố tình huống khẩn cấp tại quyết định ngày 24/6; trong đó bổ sung biện pháp triển khai khẩn cấp trạm xử lý; HueWACO lập phương án và tổ chức triển khai, đảm bảo thi công hoàn thành, đưa công trình vào vận hành trước ngày 31/8.