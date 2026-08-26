Thiếu nước sạch nhiều ngày, giữa trưa nắng người dân xách xô chờ 'tiếp tế'

(VTC News) -

Nhiều ngày qua, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, trú thôn Phú Cường Xuyên) cho biết, tình trạng thiếu nước sạch bắt đầu từ thứ bảy tuần qua. Ban đầu, vòi nước chỉ rỉ ra từng giọt yếu ớt, rồi tắt hẳn khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng.

Tình trạng thiếu nước nhiều ngày khiến người dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô phải ra suối lấy nước về dự trữ hoặc sử dụng nguồn nước giếng khoan (vốn chỉ dùng để tưới cây) để làm nước sinh hoạt. (Ảnh: N.D)

Để có nước sinh hoạt, chồng chị Hằng cùng nhiều gia đình khác ở thôn Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô) phải chạy xe máy chở can nhựa ra khe suối gần nhà, múc từng can mang về dùng tạm cho việc tắm giặt của cả gia đình.

Trước tình trạng này, Công ty cổ phần Cấp nước Huế sử dụng xe bồn loại 5 khối để chở nước đến cung cấp cho người dân. Những chiếc xe liên tục hoạt động từ sáng đến tối, cả giữa trưa nắng như đổ lửa.

Ghi nhận vào trưa 26/8, dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Cường Xuyên, nhiều người dân đứng hai bên đường, mang theo đủ loại xô, chậu, can nhựa để đợi lấy nước sạch.

Người dân mang đủ các loại vật dụng có thể chứa nước từ can, xô, chậu đến bể phao hơi để chờ xe chở nước sạch đến tiếp tế. (Ảnh: N.D)

“Nghe tin hôm nay có xe bồn cấp nước, gia đình tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn xô, chậu để ngoài thềm nhà, đợi xe đến là kịp thời lấy ngay...”, một người dân ở thôn Phú Cường Xuyên chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thôn Phước Hưng (xã Chân Mây - Lăng Cô). Người dân địa phương cho biết, những hôm nước yếu, họ phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan (vốn trước đây chỉ dùng để tưới cây và chăn nuôi) cho sinh hoạt hằng ngày.

Người dân mang xô, chậu ra trước nhà để hứng nước sạch sinh hoạt và rửa đống bát đũa đang chờ

“Trong mùa hè này, gia đình tôi đã nhiều lần phải sử dụng nước giếng khoan trong khi đã đóng tiền lắp đặt hệ thống nước sạch. Mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để có nước sạch cho người dân...”, bà Nguyễn Thị Phấn (58 tuổi, trú thôn Phước Hưng) bày tỏ.

Tình trạng thiếu nước sạch khiến đời sống người dân bị đảo lộn. (Ảnh: N.D)

Lãnh đạo Văn phòng UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận, tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu nước sinh hoạt đang ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân. Tại nhiều thôn, nguồn nước gần như bị cắt hoàn toàn; ở những nơi chưa mất hẳn, áp lực đường ống cũng rất yếu. Trước mắt, địa phương và công ty cấp nước triển khai xe bồn chở nước sạch đến nhiều nơi để phục vụ người dân.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Huế đội nắng tiếp nước cho người dân. (Ảnh: N.D)

Ngoài ra, theo lãnh đạo Văn phòng UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Huế, chiều 26/8, Sở Xây dựng thành phố sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc triển khai khẩn cấp Trạm xử lý nước Thủy Yên và những vấn đề liên quan để đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn cho người dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô.