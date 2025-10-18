Dự án hồ chứa nước Đồng Dọng dang dở, cả trăm hộ dân ở Quảng Ninh khát nước sạch

(VTC News) -

Dự án hồ chứa nước Đồng Dọng được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư từ cuối năm 2015, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 693 ha, bao gồm hồ chứa nước, nhà máy xử lý và tuyến đường ống dẫn nước.

Có 151 hộ dân bị ảnh hưởng và dự án được chia làm 2 giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Hàng chục năm qua, người dân thôn Đài Làng vẫn đang phải sử dụng nguồn nước lấy từ khe suối hoặc giếng khoan.

Ban đầu, chủ đầu tư dự án là Công ty CP đầu tư xây dựng hồ trên núi 389. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc khiến dự án chậm triển khai nên UBND tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn Công ty CP Mặt Trời Vân Đồn làm chủ đầu tư thay thế từ ngày 22/3/2021.

Theo hợp đồng, thời gian thực hiện dự án là 30 tháng (từ ngày 15/7/2021-15/1/2024), bao gồm 6 tháng dành cho giải phóng mặt bằng nhưng đến nay tình hình vẫn "dậm chân tại chỗ".

Việc dự án triển khai tốc độ “rùa bò” khiến 146 hộ dân với 552 nhân khẩu ở thôn Đài Làng (đặc khu Vân Đồn) tiếp tục chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày, buộc phải dùng nguồn nước lấy từ khe suối hoặc nước giếng khoan.

Dự án hồ chứa nước Đồng Dọng dang dở nên người dân phải tìm nguồn nước từ khe suối cách nhà cả cây số.

Anh Lý Văn Bằng (sinh năm 1984, trú tại thôn Đài Làng) cho biết, nguồn nước sinh hoạt hiện nay của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào “ông trời”, mùa khô nước suối cạn còn mùa mưa nước suối dâng cao cuốn trôi những đoạn ống dẫn nước mà gia đình đã đầu tư.

“Để đưa được nước suối về, người dân chúng tôi phải đầu tư hàng chục triệu đồng tiền mua ống và năm nào cũng phải mất thêm vài triệu nữa vì mỗi khi mưa bão là ống nước lại bị lũ cuốn trôi, gãy hỏng”, anh Bằng chia sẻ.

Theo anh Bằng, gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn đã 5 lần 7 lượt làm thủ tục đăng ký cấp nước sạch sinh hoạt nhưng nhiều năm trôi qua vẫn phải chờ đợi chưa biết khi nào mới được cấp.

Anh Lý Văn Đức (sinh năm 1988, cùng thôn Đài Làng) cho biết 3-4 gia đình trong thôn phải chung nhau tiền để mua hơn 1,6km đường ống dẫn nước từ trên suối về. Trong đợt mưa bão vừa qua, hàng trăm mét ống bị nước lũ cuốn mất nên lại phải bỏ tiền mua để sửa chữa rất tốn kém.

Việc phải phụ thuộc nguồn nước tự nhiên khiến cuộc sống của người dân ở thôn Đài Làng khó ổn định, các đoạn ống dẫn nước dễ bị nước lũ cuốn trôi mỗi khi có mưa bão.

Tình trạng chung của người dân ở Đài Làng, hàng chục năm qua phải dùng nguồn nước bám cặn, dù thông qua nhiều lớp lọc nhưng vẫn không đảm bảo chất lượng. Một số gia đình đầu tư máy lọc nước nhưng chi phí và việc thay mới lõi lọc liên tục cũng là thách thức lớn.

Theo ông Vũ Đức Trong (thôn Đài Làng), người dân trong thôn chủ yếu sử dụng nước từ khe suối, trông chờ vào thiên nhiên nên không chủ động được cuộc sống. Nhiều gia đình tích nước vào bồn inox, nhưng khi nắng nóng kéo dài vẫn gặp phải tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Việc cung cấp nước sạch cho người dân trong thôn Đài Làng là vấn đề bức thiết, tuy nhiên hiện nay hệ thống cung cấp nước sạch của Xí nghiệp nước Vân Đồn tại xã Vạn Yên cũ mới cấp được đến khu vực Đài Mỏ, chưa dẫn nguồn vào đến thôn Đài Làng.

Để tiết kiệm chi phí, cứ 3-4 nhà trong thôn sẽ chung nhau đầu tư mua đường ống dẫn nước từ các khe suối về nhà.

Tính đến 1/8/2025, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch tại đặc khu Vân Đồn đạt 11.186/12.971 hộ, tương đương 86,2%. Tuy nhiên, để tất cả các hộ dân ở đặc khu có nước sạch để dùng, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hồ Đồng Dọng là nhiệm vụ quan trọng.

UBND đặc khu Vân Đồn đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích nằm trong quy hoạch dự án, do đó đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của dự án.

Hiện giai đoạn 1 đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng đối với 60 hộ, với diện tích 259,4ha; thực hiện giải ngân được trên 122 tỷ đồng. Giai đoạn 2 đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 91 hộ dân, với diện tích khoảng 433,6ha.

Các hộ dân tại khu tái định cư gần thôn Đài Làng nhiều năm nay cũng chưa có nước sạch dù đã nhiều lần đăng ký.

Ông Bùi Văn Hường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đặc khu Vân Đồn, cho biết đơn vị đang tập trung nhân lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ Đồng Dọng trong năm 2025.

Theo ông Hường, công tác kiểm đếm và lập hồ sơ cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên nguồn kinh phí để bồi thường cho bà con chưa được chủ đầu tư dự án bố trí kịp thời khiến việc giải phóng cũng bị chậm trễ.