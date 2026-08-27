Dân xách xô chờ 'tiếp tế' nước sạch giữa trưa nắng: UBND TP Huế chỉ đạo nóng

(VTC News) -

Liên quan việc người dân xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) thiếu nước sạch nhiều ngày, UBND TP Huế vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án cấp nước an toàn cho người dân. Trong đó, sẽ thực hiện lấy nước khẩn cấp từ hồ Thủy Yên để xử lý, cấp nước cho người dân, việc xây dựng Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên hoàn thành và đưa vào vận hành trước 31/8.

Thiếu nước sạch nhiều ngày, người dân xã Chân Mây - Lăng Cô mang xô, chậu chờ “tiếp tế” giữa trời trưa nắng. (Ảnh: N.D)

UBND TP Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy định, đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn.

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP Huế cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đơn vị tổ chức họp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án. Cụ thể, Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và tuyến truyền tải được triển khai với công suất 4.000m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước an toàn cho xã Chân Mây - Lăng Cô.

Sở Xây dựng đề nghị UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục bổ sung, công bố tình huống khẩn cấp tại Quyết định ngày 24/6. Trong đó, bổ sung biện pháp triển khai khẩn cấp trạm xử lý. Đối với HueWACO, lập phương án và tổ chức triển khai, đảm bảo thi công hoàn thành, đưa công trình vào vận hành trước ngày 31/8.

Thiếu nước sạch khiến đời sống người dân nhiều khu vực ở xã Chân Mây - Lăng Cô đảo lộn. (Ảnh: N.D)

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, thường xuyên báo cáo trong quá trình thực hiện và phối hợp với UBND xã Chân Mây - Lăng Cô thông tin đến người dân.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố hướng dẫn HueWACO thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác nguồn nước theo quy định.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô hỗ trợ thủ tục để HueWACO tiến hành thi công các tuyến ống cấp nước. Công ty Điện lực Huế hỗ trợ nâng công suất trạm biến áp tại hồ Thủy Yên để đảm bảo cấp điện phục vụ việc khai thác nguồn nước.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế (thứ 3 từ phải qua) khảo sát tình hình cấp nước ở xã Chân Mây - Lăng Cô và Phú Lộc. (Ảnh: Ngọc Minh)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, nhiều ngày qua, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, trú thôn Phú Cường Xuyên) cho biết, tình trạng thiếu nước sạch bắt đầu từ thứ bảy tuần qua. Ban đầu, vòi nước chỉ rỉ ra từng giọt yếu ớt, rồi tắt hẳn khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng này, Công ty cổ phần Cấp nước Huế sử dụng xe bồn loại 5 khối để chở nước đến cung cấp cho người dân. Những chiếc xe liên tục hoạt động từ sáng đến tối, cả giữa trưa nắng như đổ lửa.