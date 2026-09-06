Dẫn đầu 4 vòng, nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế tuần Olympia với 265 điểm

(VTC News) -

Em Ngô Thuỵ Miên, Trường THPT Liên Hà, Hà Nội xuất sắc dẫn đầu cả 4 vòng thi, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2 tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với 265 điểm.

Cùng tranh tài với Thuỵ Miên là em Nguyễn Thế Minh, Trường THPT Kinh Môn, Hải Phòng; em Phạm An Khang, Trường THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp và em Lương Nguyễn Bảo Châu, Trường THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ở phần thi Khởi động dẫn đầu là Thuỵ Miên đạt 85 điểm, theo sau là Bảo Châu có 70 điểm, An Khang có 45 điểm và Thế Minh có 30 điểm.

Em Ngô Thuỵ Miên giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần với 265 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh phải tìm ra từ khóa gồm 11 chữ cái được giấu sau 4 hàng ngang gợi ý.

Ngay sau khi đáp án “Lên Đàng” của hàng ngang đầu tiên được mở, Thuỵ Miên lập tức bấm chuông, giành quyền trả lời từ khóa của phần thi. Thí sinh đến từ Hà Nội đưa ra đáp án là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Câu trả lời chính xác giúp em củng cố vị trí dẫn đầu với 155 điểm.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Thuỵ Miên cho biết đáp án ở hàng ngang thứ nhất đã đã khiến em liên tưởng đến các sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Đặc biệt, hình ảnh gợi ý trên màn hình xuất hiện ca khúc “Tiến về Sài Gòn”, càng củng cố suy đoán của em.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Thuỵ Miên tiếp tục dẫn đầu khi đạt 265 điểm, theo sau là Bảo Châu đạt 140 điểm, xếp thứ ba là An Khang có 115 điểm và Thế Minh đạt 60 điểm.

Tại phần thi Về đích, Thuỵ Miên lựa chọn gói gồm hai câu 20 điểm và một câu 30 điểm, nhưng không trả lời đúng câu hỏi nào, khép lại phần thi với 265 điểm.

Bảo Châu lựa chọn ba câu hỏi trị giá 20 điểm, trả lời đúng hai câu và đạt 180 điểm. An Khang chọn gói gồm hai câu 20 điểm và một câu 30 điểm, trả lời đúng một câu, đạt 90 điểm. Thế Minh lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm nhưng không ghi thêm điểm, giữ nguyên 70 điểm.

Kết quả chung cuộc, em Ngô Thuỵ Miên giành vòng nguyệt quế với 265 điểm, về nhì là em Lương Nguyễn Bảo Châu với 180 điểm, em Phạm An Khang đạt 90 điểm; em Nguyễn Thế Minh đạt 70 điểm.