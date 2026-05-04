Dám nghĩ dám làm là tiêu chí quan trọng để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công văn 465 của Thủ tướng về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 73/2023 của Chính phủ trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì mục đích chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2023 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo đột phá trong cải cách công vụ, công chức; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống hành chính nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thủ tướng quán triệt các bộ, ngành và địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73/2023 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ; kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ; mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không hình thức hóa việc triển khai, không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

"Kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được xem xét là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ", theo công văn của Thủ tướng.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 73/2023 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng.