Á hậu Khánh Như: Người đẹp học vấn ấn tượng, đang hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc
Giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, Khánh Như gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, học vấn nổi bật và chuyện tình cảm với Nam vương Tuấn Ngọc.
Hành trình trở thành Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026 của Lê Phương Khánh Như
Lê Phương Khánh Như - đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 - vừa xuất sắc giành được danh hiệu Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Miss International 2026.
Tân Hoa hậu Quốc tế 2026: Nhan sắc ngọt ngào, nói được 4 ngôn ngữ
Vượt qua hơn 70 thí sinh khác từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ, Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova đã đăng quang Miss International 2026.
Người đẹp Moldova đăng quang, đại diện Việt Nam đạt Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026
Vượt qua hơn 70 thí sinh khác, đại diện đến từ Moldova giành ngôi vị cao nhất tại Miss International 2026; Khánh Như của Việt Nam giành ngôi vị Á hậu 4.
Hoa hậu Khánh Vân mang thai con đầu lòng
Hoa hậu Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long vừa chia sẻ tin vui gia đình sắp có thêm thành viên mới.
Tân Miss Universe 2026: Đã kết hôn, có con gái 7 tuổi, sở hữu 2 bằng thạc sĩ
Jennifer Barreto - tân Miss Universe 2026 - trở thành cái tên được chú ý khi là người phụ nữ đầu tiên đã lập gia đình đăng quang đấu trường nhan sắc này.
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