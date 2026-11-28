Khi được hỏi muốn giới thiệu nét đẹp nào của Việt Nam với bạn bè quốc tế, Trà My lựa chọn sự hiếu khách, lòng nhân ái và tinh thần kiên cường của con người. Theo cô, văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản, danh lam thắng cảnh hay tà áo dài, mà còn được thể hiện qua cách người Việt đón tiếp khách, chia sẻ món ăn và trao đi sự tử tế.