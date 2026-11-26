(VTC News) -

Ngày 25/11, Lê Phương Khánh Như được gọi tên ở vị trí Á hậu 4 Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế), sau hành trình tranh tài cùng 72 thí sinh tại Nhật Bản. Thành tích này giúp người đẹp Khánh Hòa ghi thêm dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế, sau danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.

Á hậu Lê Phương Khánh Như gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, phong thái tự tin tại Miss International 2026.

Không chỉ gây chú ý bởi kết quả tại các cuộc thi sắc đẹp, Khánh Như còn được quan tâm nhờ ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp và nền tảng học vấn. Đặc biệt, chuyện tình cảm với Nam vương Tuấn Ngọc vừa được đại diện công ty quản lý xác nhận cũng khiến tên tuổi cô được nhắc đến nhiều hơn.

Nhan sắc và học vấn của Á hậu Khánh Như

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,69m, gương mặt khả ái, nụ cười tươi và phong thái tự tin. Trên sân khấu, người đẹp thường lựa chọn hình ảnh thanh lịch, nữ tính. Trong các bộ ảnh đời thường, cô lại thể hiện phong cách trẻ trung, năng động.

Trước khi được biết đến rộng rãi tại các cuộc thi hoa hậu, Khánh Như đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình. Cô theo học ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời phát triển công việc MC song ngữ.

Người đẹp từng giành Quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024, Quán quân MicZ 2023 và Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam năm 2023. Cô cũng từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Người đẹp sinh năm 2004 sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và chiều cao 1,69m.

Về thành tích học tập, Khánh Như từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM và đạt giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH năm 2023. Đây là những dấu ấn cho thấy cô không chỉ theo đuổi hoạt động nghệ thuật mà còn quan tâm đến việc trau dồi tri thức.

Tại Miss World Vietnam 2025, Khánh Như là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 20 nhờ chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh. Cô gây chú ý với khả năng hùng biện, lập luận rõ ràng và cách truyền tải thông điệp tự tin.

Ở những phần thi phụ khác, người đẹp lọt top 10 Người đẹp tài năng và top 4 Queen Talk. Chung cuộc, cô giành danh hiệu Á hậu 1, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2026.

Trong hành trình tại Nhật Bản, Khánh Như tiếp tục phát huy lợi thế ngoại ngữ và kỹ năng trình bày. Cô lần lượt lọt top 20, top 10 và top 5 trước khi được trao danh hiệu Á hậu 4.

Lê Phương Khánh Như tại cuộc thi.

Ở phần thi ứng xử, khi được hỏi về một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà cô muốn thực hiện, Khánh Như lựa chọn giáo dục có chất lượng. Người đẹp chia sẻ bản thân trưởng thành trong gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn nhưng được cha mẹ tạo điều kiện học tập đầy đủ. Điều đó thôi thúc cô thực hiện dự án Digital Wings (Đôi cánh số), hướng đến trao tặng máy tính cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Tại cuộc thi, cô cũng giới thiệu trang phục văn hóa dân tộc mang tên “Vũ điệu Đông Hồ”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh dân gian truyền thống của Việt Nam.

Chuyện tình với Nam vương Tuấn Ngọc

Bên cạnh thành tích tại Miss International 2026, chuyện tình cảm của Khánh Như và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc được quan tâm.

Sáng 26/11, bà Phạm Kim Dung, đại diện công ty quản lý của cả hai, xác nhận Khánh Như và Tuấn Ngọc đang hẹn hò. Theo thông tin từ ê-kíp, hai người bắt đầu tìm hiểu và chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm trong năm 2026, khoảng vài tháng trước khi Khánh Như sang Nhật Bản dự thi Hoa hậu Quốc tế.

Cả hai có cơ hội quen biết sau khi Khánh Như đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cùng hoạt động dưới một công ty quản lý, họ có nhiều dịp gặp gỡ tại các sự kiện trước khi tình cảm dần phát triển.

Khánh Như và Tuấn Ngọc nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi chuyện tình cảm của cả hai được đại diện công ty quản lý xác nhận.

Mối quan hệ của cặp đôi từng được chú ý qua những khoảnh khắc đồng hành tại các hoạt động. Ngày 2/11, tại sự kiện trao sash cho Khánh Như trước khi cô sang Nhật Bản, Tuấn Ngọc có mặt và gặp gỡ bố mẹ người đẹp.

Đến ngày 10/11, khi Khánh Như lên đường tham dự Miss International 2026, nam vương tiếp tục có mặt để hỗ trợ hành lý, động viên tinh thần bạn gái.

Tình cảm của cả hai được thể hiện rõ hơn trong đêm chung kết tại Nhật Bản. Tối 24/11, Tuấn Ngọc bay sang Tokyo để cổ vũ Khánh Như. Khi đại diện Việt Nam liên tiếp được gọi tên vào các vòng thi, nam vương không giấu được sự phấn khích, liên tục reo hò và cổ vũ.

Sau khi Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4, cả hai gặp nhau ở hậu trường. Thấy bạn gái đứng trong thời tiết lạnh, Tuấn Ngọc cởi áo khoác choàng cho cô. Anh cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng người đẹp, gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào trước nỗ lực của cô trong suốt 15 ngày dự thi.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn sau khi giành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, Khánh Như từng chia sẻ cô ưu tiên việc học và phát triển bản thân hơn chuyện yêu đương. Tuy nhiên, người đẹp cũng bày tỏ mong muốn gặp được một người biết quan tâm, thấu hiểu và mang lại cảm giác an toàn.

Tuấn Ngọc sang Nhật Bản cổ vũ Khánh Như.

Trong khi đó, Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh đăng quang Mr World Vietnam 2024, sau đó giành danh hiệu Á vương 1 tại cuộc thi Mr World 2024. Trước khi được biết đến với vai trò nam vương, Tuấn Ngọc từng tham gia The Face Vietnam 2023 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Sau thời gian giữ kín chuyện tình cảm, Khánh Như và Tuấn Ngọc hiện nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Khánh Như dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 2/12, khép lại hành trình đầu tiên tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế với danh hiệu Á hậu 4 và sự chú ý mới từ công chúng.