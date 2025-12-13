Tân Miss Charm 2025: Cao 1m82, sở hữu tài năng nghệ thuật nổi trội

Anna Blanco - người đẹp Venezuela vừa chiến thắng Miss Charm 2025 - sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m82 và được đánh giá là nghệ sỹ đa năng.
Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là đấu trường nhan sắc mang định hướng quảng bá văn hóa, du lịch. Cuộc thi do người Việt sáng lập, từng tổ chức hai mùa, tạo dấu ấn với chiến thắng của Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia).
Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân chơi này khi Thanh Thanh Huyền lọt Top 20 năm 2023, Quỳnh Nga giành ngôi Á hậu 2 vào năm 2024. Năm nay, Mai Ngô - đại diện chủ nhà cũng gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 12.
