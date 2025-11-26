Kiều Duy có cơ hội 'nối gót' Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế?

(VTC News) -

Nguyễn Ngọc Kiều Duy là người đẹp nhận được nhiều quan tâm khi đang đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế). Dù giữ phong độ ổn định, người đẹp được nhận xét vẫn còn khá an toàn, chưa bứt phá trong các hoạt động của cuộc thi.

Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology tung ra danh sách dự đoán kết quả thu hút nhiều quan tâm. Điều gây chú ý là đại diện Việt Nam không xuất hiện trong danh sách dự đoán top 20.

Kiều Duy vắng mặt trong bảng dự đoán top 20.

Theo thứ tự được Missosology công bố, người đẹp đến từ Tây Ban Nha sẽ giành vương miện, tiếp theo là Peru và Malaysia. Đây cũng là 3 gương mặt được đánh giá cao về ngoại hình lẫn phong độ suốt cuộc thi.

Các người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, Hà Lan, Colombia, Venezuela hay Indonesia cũng góp mặt trong top 10 dự đoán nhờ màn thể hiện ổn định.

Việc đại diện Việt Nam không góp mặt trong bảng dự đoán gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Tuy nhiên đây chỉ là bảng dự đoán mang tính tham khảo, không quyết định kết quả chung cuộc.

Kiều Duy đại diện Việt Nam đến với Miss International 2025.

Từ khi đến Nhật Bản tham dự cuộc thi, Kiều Duy giữ phong độ ổn định. Những ngày qua, nàng hậu luôn được khen ngợi bởi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu. Người đẹp sinh năm 2003 tiết lộ dậy từ 3 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục, đảm bảo luôn có mặt đúng giờ trong mọi hoạt động của cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ thanh lịch và ngọt ngào - đúng với tiêu chí Miss International hướng tới.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng rất tích cực giao lưu và trò chuyện cùng các thí sinh quốc tế. Cô thường xuyên cùng bạn bè quốc tế quay video vui vẻ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Điều này giúp nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho sự chủ động, phong thái tự tin và khả năng tiếng Anh linh hoạt của Kiều Duy. Năng lượng và tính cách thân thiện đã giúp Kiều Duy ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tại cuộc thi.

Kiều Duy giữ phong độ ổn định từ khi nhập cuộc.

Tại bán kết hôm 24/11, Nguyễn Ngọc Kiều Duy hoàn thành trọn vẹn các phần thi trình diễn trang phục dạ hội và áo tắm.

Trong phần thi thuyết trình, đại diện Việt Nam gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Đặc biệt, cô chia sẻ nguồn cảm hứng của mình đến từ câu tục ngữ Việt Nam: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và niềm tin rằng những hành động nhỏ khi được chung tay thực hiện có thể tạo nên những thay đổi lớn.

Qua đó, Kiều Duy đúc kết thông điệp cô mang đến Hoa hậu Quốc tế năm nay chính là được tận hưởng từng góc truyền thống văn hóa, những món ăn ngon và sự chào đón nồng hậu từ mọi người.

"Tôi ở đây cùng các chị em, những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi đại diện cho tình yêu thương và giá trị văn hóa. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn”, nàng hậu nói.

Với những gì thể hiện suốt 2 tuần qua, Kiều Duy được khán giả quê nhà đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục kế nhiệm Thanh Thủy để đem về chiếc vương miện thứ 2 tại Miss International.

Chung kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11, quy tụ hơn 80 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc này.