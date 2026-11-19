(VTC News) -

Sau khi bị BTC Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu Hoa hậu, Nguyễn Quỳnh Anh gỡ bỏ hai danh hiệu liên quan đến cuộc thi sắc đẹp này. Người đẹp đã chỉnh sửa phần giới thiệu trên trang cá nhân, không còn hiển thị hai danh hiệu mình từng giành được tại đấu trường Miss Universe Vietnam, gồm Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Quỳnh Anh xoá 2 danh hiệu Miss Universe Vietnam trên trang cá nhân.

Phần giới thiệu hiện tập trung vào thông tin liên hệ công việc và hoạt động người mẫu. Trước đó, Quỳnh Anh cũng được ghi nhận thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, người đẹp chưa có phát ngôn riêng về việc bị thu hồi danh hiệu cũng như động thái chỉnh sửa thông tin trên mạng xã hội.

Trong khi đó, đại diện đơn vị quản lý của Quỳnh Anh cho biết họ khá bất ngờ và tiếc nuối trước quyết định của Ban tổ chức, khẳng định công ty tôn trọng quyết định này, đồng thời mong muốn những vấn đề liên quan được trao đổi, làm rõ trên tinh thần minh bạch, khách quan và đúng quy định. Trước mắt, họ sẽ đồng hành với Quỳnh Anh trong quá trình hoàn thiện bản thân, phát triển năng lực chuyên môn và định hướng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời tham gia các dự án cộng đồng.

Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh, quyết định có hiệu lực cùng ngày.

Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, Ban tổ chức và các bên liên quan đã xem xét hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh. Khi đó, người đẹp bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết Quỳnh Anh tiếp tục tham gia một sự kiện cộng đồng khi chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Cổ phần Giải trí Five6. Đơn vị này cũng đề cập việc người đẹp xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua các bên liên quan.

Theo Ban tổ chức, những sự việc trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu Hoa hậu với Nguyễn Quỳnh Anh.

Trước đó, Quỳnh Anh từng vướng tranh cãi khi những hình ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 10. Nội dung các tin nhắn bị cho là có những lời lẽ thiếu thiện chí về một số đồng nghiệp trong giới sắc đẹp.

Sau sự việc, người đẹp lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những lời nói thiếu cân nhắc. Ngày 25/10, Ban tổ chức thông báo đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật của cô trong 6 tháng.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội. Cô từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 trước khi trở lại cuộc thi và đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 tại Hải Phòng. Như vậy, người đẹp khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu sau 47 ngày.