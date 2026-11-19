Nguyễn Quỳnh Anh và những người đẹp Việt từng bị tước danh hiệu hoa hậu
Trước Nguyễn Quỳnh Anh, nhiều người đẹp Việt từng bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu hoa hậu, như Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017...
Quỳnh Anh bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, ai sẽ là người thay thế?
Trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.
Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh từ ngày 18/11.
Á hậu Thảo Nhi Lê nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân Pháp
Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của doanh nhân Pháp Romain Leclef, người kế thừa gia tộc có hơn 200 năm kinh doanh nước hoa.
Hoa hậu Việt Nam có bằng tiến sĩ, từng có tên trong sách kỷ lục Guinness
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, nàng hậu này nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả bởi trình độ học vấn nổi bật.
Hoa hậu Việt Nam đăng quang năm 17 tuổi, rời showbiz hơn 20 năm giờ ra sao?
Từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 17 và lọt Top 20 Miss World, Mai Phương gây chú ý khi rời showbiz, lựa chọn cuộc sống bình dị bên chồng và hai con.
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