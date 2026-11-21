Vượt qua 23 thí sinh khác, Nguyễn Quế Khanh đến từ Cần Thơ giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 vào tối 20/11. Kết quả này nhận được nhiều đồng tình của khán giả.

Sinh năm 2006, Nguyễn Quế Khanh cao 1m68, số đo ba vòng 83-61-87cm. Nàng hậu hiện là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT Cần Thơ.

Trước khi đăng quang, cô từng giành danh hiệu Miss FPTU Cần Thơ 2024. Năm 2026, Quế Khanh vào top 15 Miss Grand Vietnam và đoạt giải Best Talent Award (Người đẹp Tài năng).

Bên cạnh sắc vóc cùng năng khiếu khiêu vũ, Quế Khanh còn có thành tích học tập nổi bật. Thời đi học, cô sở hữu nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học.

Người đẹp Cần Thơ từng đoạt giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật THPT cấp thành phố với dự án “Nghiên cứu biện pháp nâng cao nhận thức về COVID-19 cho thanh thiếu niên”, giải Khuyến khích sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng cấp thành phố Cần Thơ với dự án “Nghiên cứu hệ thống lọc khí thải phòng thí nghiệm”, giải Khuyến khích sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng cấp thành phố Cần Thơ với dự án “Nghiên cứu xà phòng chuyên dụng cho phòng thí nghiệm”...

Trong chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, người đẹp sinh năm 2006 nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Cô lần lượt trải qua các phần trình diễn áo bà ba, áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.

Ở phần thi ứng xử, Nguyễn Quế Khanh nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Người đẹp cho rằng cảnh sắc thiên nhiên có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng bản sắc văn hóa, sự an toàn, chất lượng dịch vụ và lòng hiếu khách của người Việt mới là những yếu tố giữ chân du khách.

Trong phần ứng xử chung dành cho top 3, khi được hỏi về kế hoạch nếu đăng quang, Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống.

“Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình”, người đẹp chia sẻ.

Với chiến thắng tại Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Quế Khanh nhận vương miện mang tên “Tinh hoa di sản” cùng tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh phụ nữ Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá văn hóa và du lịch trong nước.

Sau đăng quang, các người đẹp chiến thắng sẽ tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ quảng bá di sản và góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.