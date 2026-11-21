Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh phụ nữ Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá văn hóa và du lịch trong nước.
Sau đăng quang, các người đẹp chiến thắng sẽ tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ quảng bá di sản và góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.
44 người đẹp quốc tế đến Việt Nam chinh phục vương miện Miss Charm 2026
Đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 quy tụ gần 50 người đẹp quốc tế.
Động thái của Quỳnh Anh sau khi bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026
Động thái của Nguyễn Quỳnh Anh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu của cô tối 18/11.
Lý do nào khiến các hoa hậu bị tước vương miện?
Lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế từng có không ít hoa hậu bị tước vương miện vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí có những vụ phế truất gây chấn động.
Nguyễn Quỳnh Anh và những người đẹp Việt từng bị tước danh hiệu hoa hậu
Trước Nguyễn Quỳnh Anh, nhiều người đẹp Việt từng bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu hoa hậu, như Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017...
Quỳnh Anh bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, ai sẽ là người thay thế?
Trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.
Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh từ ngày 18/11.
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