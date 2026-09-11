Đặc sản Cao Bằng về Hà Nội, hơn 100 sản phẩm tìm cơ hội chinh phục người Thủ đô

(VTC News) -

Trong 3 ngày 11-13/9, hơn 100 sản phẩm từ các vùng nguyên liệu, làng nghề Cao Bằng được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, tập trung vào các nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, trà, quà tặng và hàng thủ công.

Nổi bật là miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, Khảu Sli, mật ong người Tày cùng các sản phẩm chế biến từ nông sản vùng cao như bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, bún rau củ, măng khô, măng bào Bảo Lạc, nấm hương, mộc nhĩ và thịt ba chỉ hun khói.

Nhóm trà, quà tặng có trà chàm tía (Xỏm Đeng), Lục Trà, Hồng Trà, Trà Olong và các bộ quà “Tinh hoa miền non nước”, “Tứ trà miền non nước”. Trong nhóm hàng thủ công, dao Phúc Sen gắn với nghề rèn truyền thống của người Nùng An được giới thiệu cùng tranh, túi thổ cẩm Quây Sơn và Nùng Indigo.

Nhiều đặc sản Cao Bằng được giới thiệu tại Hà Nội.

Các mặt hàng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lựa chọn, đề xuất tham gia, tập trung vào những sản phẩm đặc trưng, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Việc đưa hơn 100 mặt hàng về Hà Nội góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ cho đặc sản Cao Bằng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng Thủ đô trực tiếp trải nghiệm, lựa chọn và đánh giá sản phẩm tại điểm bán.

Đưa đặc sản vùng biên đến thị trường Thủ đô

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Cao Bằng mang đến “Sức sống hàng Việt” những sản phẩm đặc trưng của vùng đất biên cương, qua đó mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường Thủ đô cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương. Điểm cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa đến trực tiếp người tiêu dùng, gắn giới thiệu sản phẩm với bán hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường.

Theo Cục trưởng, với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, việc trực tiếp bán hàng tại Hà Nội mang lại những thông tin cụ thể về nhu cầu, thị hiếu và khả năng tiêu thụ. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, cách thức bán hàng và tìm kiếm thêm các kênh phân phối.

Với Cao Bằng, hơn 100 sản phẩm được đưa về phố Tràng Tiền tạo điều kiện để các mặt hàng đặc trưng của tỉnh tiếp cận nhóm khách hàng mới, đồng thời có thêm cơ sở đánh giá nhu cầu, thị hiếu và khả năng tiêu thụ thông qua phản hồi trực tiếp từ người mua.

Mở rộng kênh tiêu thụ từ điểm bán đến nền tảng số

Không chỉ bán trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, sản phẩm Cao Bằng còn được đưa lên nền tảng TikTok qua phiên livestream từ 19h30 đến 22h30 ngày 11/9 trên kênh “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”. Các đơn vị tham gia có thể giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và hỗ trợ mua hàng ngay trên nền tảng số.

Các đặc sản vùng biên chắc chắn sẽ thu hút nhiều người dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hương Nhung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng cho biết, việc đưa hàng hóa của tỉnh đến Hà Nội giúp các đơn vị sản xuất tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, qua đó hiểu thêm nhu cầu và thị hiếu của thị trường Thủ đô.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tại Cao Bằng ngày càng chú trọng đầu tư bao bì, nhận diện thương hiệu và phát triển các kênh bán hàng hiện đại. Đoàn Thanh niên tỉnh xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và thanh niên khởi nghiệp trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương là một nội dung thiết thực trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Việc tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại Thủ đô, đồng thời mở rộng kết nối với các kênh phân phối và bán hàng trực tuyến, qua đó từng bước nâng cao khả năng đưa sản phẩm địa phương vào thị trường lớn.