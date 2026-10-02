The Sensia phát triển chuỗi tiện ích đô thị đi bộ

(VTC News) -

Hạ tầng và không gian sống được quy hoạch đồng bộ

Vinh District (The Sensia - Trí Dương Group) nằm tại trung tâm thành Vinh, kết nối trực tiếp với đường 30m, đường ven sông Vinh và Lê Mao kéo dài để liên kết chặt chẽ với các khu vực hiện hữu. Song song đó, mạng lưới giao thông nội khu được tổ chức đồng bộ và tối ưu theo hướng ưu tiên khả năng đi bộ.

Nội khu được quy hoạch theo mô hình Walkable Urbanism hiện đại, ưu tiên tối đa cho trải nghiệm đi bộ. Các công trình đều tiếp cận không gian công cộng, kết nối đồng bộ với vỉa hè rộng 3,25-3,75m trải dài liên tục. Cư dân dễ dàng tiếp cận mọi điểm đến nhờ hệ thống đường dạo bộ và đạp xe chạy dọc công viên ven sông xanh mát.

Dự án hưởng lợi lớn từ quy hoạch hạ tầng ven sông Vinh theo chủ trương được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 2/2021. Nguồn vốn đầu tư cho công trình này khoảng 194 triệu USD (hơn 4.500 tỷ đồng), do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ.

Thác nước Senna và cung đường dạo bộ, đạp xe tại Vinh District. (Ảnh: The Sensia)

Tiện ích nội khu Vinh District được tổ chức thành 4 tổ hợp, kết nối đồng bộ qua 16 tuyến phố và các dãy shophouse sầm uất. Không gian tại đây được phân bổ khoa học, đáp ứng trọn vẹn 4 nhóm nhu cầu của cư dân gồm nghỉ ngơi, vận động, sinh hoạt cộng đồng và vui chơi khám phá.

SongSen Park - không gian xanh ven sông. Rộng khoảng 2ha, công viên ven sông được bố trí vườn hoa, sân thể dục cộng đồng cùng cung đường đi bộ, đạp xe dài 5km. Bến thuyền kayak bổ sung thêm một không gian trải nghiệm gắn với cảnh quan sông nước

SongSen Park - “lá phổi xanh” của toàn dự án.

Joy District là tổ hợp thể thao nội khu rộng 1ha, quy hoạch đồng bộ sân bóng đá, pickleball và cầu lông. Việc tích hợp đa dạng bộ môn tại đây giúp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vận động và rèn luyện sức khỏe cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Sensia Square là không gian kết nối cộng đồng. Quảng trường rộng 1ha là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, sự kiện và chương trình theo mùa của dự án. Tại đây, không gian văn hóa Đình Complex tạo điểm giao thoa giữa nét truyền thống và đời sống hiện đại.

Khu vui chơi trẻ em “Vũ trụ giải trí” rộng hơn 3.000m² bổ sung không gian vui chơi dành cho trẻ nhỏ, đồng thời tạo thêm điểm sinh hoạt chung cho các gia đình.

TòMò Land là không gian khám phá dành cho trẻ nhỏ. TòMò Land được định hướng theo mô hình “Edutainment”, kết hợp giữa giáo dục và giải trí, tạo điều kiện để trẻ tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Nếu Sensia Square tập trung vào vui chơi và vận động, TòMò Land bổ sung các hoạt động khám phá, qua đó mở rộng không gian trải nghiệm dành cho trẻ trong nội khu.

Tiện ích đa dụng, hướng đến nhiều nhóm cư dân

Theo đại diện Trí Dương Group, điểm khác biệt của Vinh District không nằm ở việc gia tăng số lượng hạng mục, mà ở cách các tiện ích được tổ chức trong một tổng thể, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập, thể dục thể thao và an ninh cho nhiều nhóm cư dân.

Từ không gian ven sông, khu thể thao đến quảng trường và các khu vui chơi, hệ thống tiện ích được bố trí theo những hoạt động khác nhau trong đời sống thường ngày... cách tổ chức này giúp các nhóm cư dân có thể tiếp cận nhiều chức năng trong phạm vi nội khu, thay vì phải di chuyển giữa nhiều địa điểm.

Sensia Square - không gian kết nối cộng đồng.

Về giáo dục, Vinh District bố trí một trường liên cấp quốc tế trong nội khu cùng tổ hợp giáo dục theo mô hình STEAM rộng khoảng 3.000m², bổ sung nhóm tiện ích giáo dục bên cạnh các không gian vui chơi và thể thao.

Theo định hướng của chủ đầu tư, hệ thống an ninh sẽ được tăng cường bằng camera giám sát và các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ phát hiện, cảnh báo các tình huống bất thường. Giao thông nội khu được tổ chức với các không gian dành cho người đi bộ, xe đạp và phương tiện cơ giới, hướng tới việc phân tách các luồng di chuyển trong khu đô thị.

Cách tổ chức không gian theo hướng tăng khả năng tiếp cận tiện ích bằng hình thức đi bộ cũng phù hợp với xu hướng phát triển các khu đô thị có không gian công cộng và chức năng hỗn hợp. Urban Land Institute cho rằng, các khu đô thị có khả năng đi bộ tốt thường gắn với hệ thống không gian công cộng, đường phố thân thiện với người đi bộ và sự đa dạng về chức năng sử dụng.

Vinh District được chủ đầu tư định hướng phát triển theo cách tiếp cận này, với các nhóm tiện ích được bố trí đan xen trong mạng lưới đường nội khu.