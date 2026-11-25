(VTC News) -

Những cuốc xe là điểm tựa cho cả gia đình

7 giờ sáng, khi phố phường bắt đầu nhộn nhịp, anh Trung (54 tuổi) đã mở ứng dụng, đón những đơn hàng giao đồ ăn đầu tiên trong ngày. Trong 4 năm qua, anh đã quen với lối sinh hoạt bận rộn và nhịp di chuyển giao thông mỗi ngày trên đường phố TP.HCM trong công việc tài xế công nghệ.

Dù vất vả, anh Trung vẫn nỗ lực giao đơn hàng mỗi ngày để vun vén cho gia đình.

Hiểu rằng đơn hàng sai sót hay chậm trễ sẽ phát sinh vấn đề, anh tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết khi nhận đơn và hoàn thành đơn hàng đúng giờ. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng do bệnh tiểu đường, anh vẫn cần mẫn mưu sinh trong điều kiện giao thông phức tạp, đảm bảo trao tận tay đồ ăn cho khách hàng từ sáng đến tối.

“Cái mình ngại nhất đó là sức khỏe. Một ngày chạy ngoài đường chục tiếng, nắng mưa rồi giao thông nữa, nhiều lúc cũng mệt... Nhưng mình còn công việc, còn dì với các con nên phải cố gắng sắp xếp”, anh Trung chia sẻ.

Từng có nhiều năm gắn bó với công việc tiếp thị ngân hàng, anh quyết định chuyển sang làm tài xế công nghệ để chủ động thời gian chăm sóc người dì lớn tuổi và phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Mỗi đêm, anh kê chiếc ghế bố ngủ gần giường của dì để tiện chăm sóc khi cần.

Không chỉ vậy, anh còn là điểm tựa cho hai người con đang tuổi học hành. Mong muốn các con có được tương lai tươi sáng, anh luôn duy trì sự cố gắng trên từng chặng đường mưu sinh.

Chăm lo cho gia đình là nguồn động lực lớn phía sau mỗi cuốc xe anh Trung thực hiện.

Nhu cầu thiết thực khi chăm lo cho bản thân và gia đình

Tính chất công việc khiến thu nhập của anh Trung phụ thuộc vào số lượng đơn mỗi ngày. Một buổi giao hàng hằng ngày giúp anh Trung nhận về khoản tiền đủ cho chi tiêu thường nhật. Tuy nhiên, vào những ngày ít đơn, con số này trở nên thiếu ổn định. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc cho người dì vẫn cần được cân đối cùng học phí của hai người con.

Mục tiêu vun vén cho gia đình là nguồn động lực giúp anh nỗ lực chủ động tìm kiếm giải pháp tài chính khi phát sinh những khoản chi lớn ngoài dự tính. Với hiểu biết về ngành tài chính, anh đã tìm hiểu các sản phẩm vay tiền mặt và lựa chọn Home Credit. Theo anh, quy trình đăng ký trên ứng dụng tinh gọn, thông tin rõ ràng, giúp anh nắm được các yêu cầu và hoàn tất hồ sơ một cách thuận tiện.

Nhờ giải pháp tài chính minh bạch và linh hoạt từ Home Credit, anh Trung có thêm điểm tựa để trang trải cuộc sống.

Anh chia sẻ: “Chính nhờ ứng dụng Home Credit với thao tác nhanh chóng, thông tin khoản vay, lãi suất và các khoản phí được công khai minh bạch, rõ ràng đã giúp tôi vơi bớt gánh nặng tài chính, chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu. Nhờ vậy, tôi có thể yên tâm mưu sinh và dành thêm thời gian chăm sóc những người mình thương”.

Không chỉ có lợi thế minh bạch về quy trình, giải pháp vay tiền mặt của Home Credit còn đảm bảo sự phù hợp với hạn mức lên đến 250 triệu đồng với lãi suất từ 0,75%/tháng và nhận tiền trong 10 phút. Sự linh hoạt này góp phần mang lại phương án tài chính phù hợp và thực tiễn, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong những dự định trong cuộc sống.

Trợ lực bền bỉ cho đôi tay hướng về phía trước

Câu chuyện của anh Trung là lát cắt chân thực đại diện cho hàng triệu người lao động đang nỗ lực từng ngày để cải thiện chất lượng cuộc sống, được khắc họa trong chuỗi video “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” do Home Credit thực hiện. Qua đó, thương hiệu tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, tiếp sức để người lao động thêm chủ động vun vén cuộc sống đủ đầy.