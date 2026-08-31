Cứu hộ Nepal xuyên đêm đào bới đường hầm, tìm hơn 900 công nhân mất tích

(VTC News) -

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các công nhân mất tích trong đường hầm. (Video: Reuters)

Theo Reuters, các đội cứu hộ Nepal với sự hỗ trợ của chuyên gia Trung Quốc và Ấn Độ đã làm việc xuyên đêm để tiếp cận hàng trăm người mắc kẹt bên trong các đường hầm thuộc dự án thủy điện sau trận lũ ở Himalaya. Thảm họa đã để lại cảnh tượng tan hoang tại nhiều thị trấn, làng mạc trong các thung lũng của Nepal cũng như khu vực bên kia biên giới Trung Quốc.

Các quan chức Nepal cho biết trọng tâm hiện nay là tiếp cận hàng trăm công nhân đang mắc kẹt bên trong khoảng 6 đường hầm thuộc các dự án thủy điện. Những đường hầm này đã bị bùn và đất đá bịt kín.

Hình ảnh và video do lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy máy móc hạng nặng đào, xúc bùn đất và đá dưới ánh đèn giữa đêm tối, trong khi các nhân viên cứu hộ đứng theo dõi. Lực lượng chức năng sử dụng đèn pin soi một hố lớn vừa được đào để tìm khoảng trống có thể giúp họ tiếp cận một trong những đường hầm.

Cơ quan quản lý thảm họa Nepal cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích của 933 công nhân tại các dự án thủy điện ở vùng bị lũ tàn phá.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại lối vào đường hầm Nhà máy thuỷ điện Chilime. (Ảnh: Reuters)

“Khối lượng đất đá bồi lấp rất lớn và đây là thách thức lớn đối với chúng tôi. Trọng tâm chính của chúng tôi là khai thông được các đường hầm”, người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet chia sẻ với Reuters.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi trận lũ là “thảm họa thiên nhiên chưa từng có và có sức tàn phá khủng khiếp”, đồng thời cho biết việc thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

“Bất chấp thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở và những nguy cơ vẫn tiếp diễn, chúng tôi đang quyết tâm tiến về phía trước để cứu tính mạng người dân”, ông viết trên Facebook vào tối 30/8.

Mặc dù tuyên bố không cần sự hỗ trợ từ nước ngoài để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nói chung, Nepal vẫn dựa vào hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc để tận dụng chuyên môn của họ trong hoạt động cứu hộ đường hầm.

Các chiến dịch cứu hộ đã phải tạm dừng nhiều lần kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và mối lo một hồ nước hình thành tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc sau thảm họa có thể gây ra đợt lũ mới. Những lo ngại gia tăng sau khi nước từ hồ bắt đầu tràn vào các con sông của Nepal.

Thiệt hại tại Nhà máy thuỷ điện Chilime do lũ quét gây ra. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31/8, giới chức Nepal cho biết 903 người đã thiệt mạng và 4.247 người mất tích. Ở phía Trung Quốc, nhà chức trách cho biết 16 người thiệt mạng tại huyện Gyirong và 546 người vẫn chưa thể tìm thấy tung tích.

Theo Thủ tướng Shah, gần 21.000 nhân viên an ninh đang tham gia hoạt động cứu hộ, bên cạnh lực lượng dân sự và các tình nguyện viên.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin Bắc Kinh đã huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ và phân bổ ít nhất 220 triệu nhân dân tệ (tương đương 852 tỷ đồng) cho công tác cứu trợ.

Trung Quốc cũng thả thiết bị và hàng cứu trợ từ trên không cho các lực lượng tuyến đầu, trong khi lực lượng chức năng sử dụng thiết bị dò tìm sự sống để tìm kiếm những người mất tích.