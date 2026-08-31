Hiệu trưởng Nepal chạy đua với lũ dữ, cứu mạng 1.643 học sinh

(VTC News) -

Nhờ quyết định sơ tán kịp thời của Hiệu trưởng Rajendra Dawadi cùng các giáo viên, 1.643 học sinh Trường Trung học Tribhuvan Trishuli đã được đưa đến nơi an toàn, thoát khỏi thảm họa do trận lũ quét Nepal gây ra.

Khoảng 9h20 ngày 26/8, một người bạn gọi điện cho Hiệu trưởng Rajendra Dawadi từ Betrawati, ngôi làng cách trường khoảng 8km về phía thượng nguồn. Trong trạng thái hoảng loạn, người bạn nói với người hiệu trưởng rằng ngôi làng đã bị dòng lũ cuốn đi, và thúc giục ông Dawadi lập tức chạy thoát.

Sau đó, một phụ huynh tới trường và thông báo nước đang dâng rất nhanh. Ông Dawadi lập tức cho đánh chuông trường và yêu cầu giáo viên đưa toàn bộ học sinh ra khỏi các lớp.

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi được coi là người hùng sau khi sơ tán 1.643 học sinh, giúp các em thoát khỏi thảm họa do trận lũ quét Nepal gây ra.

Thời điểm đó, khoảng 900 học sinh đã có mặt trong khuôn viên trường. Khoảng 700 em khác vẫn đang trên đường tới lớp, một số đi bộ, số còn lại ngồi trên những chiếc xe buýt, mỗi xe chở khoảng 80 học sinh.

Hiệu trưởng Dawadi nhanh chóng gọi điện cho các tài xế xe buýt. Ông liên lạc được với tất cả tài xế, trừ một người, yêu cầu họ lập tức quay đầu, không tiếp tục đưa học sinh xuống khu vực thung lũng.

Trong trường, các giáo viên dẫn học sinh chạy lên sườn đồi. Mọi người cuối cùng tập trung dưới một gốc cây trên vùng đất cao. Một số học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục, trong khi vài em được cho là chạy khỏi lớp nhanh đến mức không kịp mang giày dép.

Từ vị trí trú ẩn trên sườn đồi, các giáo viên và học sinh chứng kiến dòng lũ gồm nước, bùn đất, đá và băng tràn qua khu vực phía dưới. Tòa nhà bê tông ba tầng mà các em vừa rời khỏi bị dòng nước nhấn chìm và cuốn trôi. Chỉ trong vài phút, ngôi trường gần như biến mất.

Lũ quét kéo theo bùn đất, xoá sổ nhiều vùng.

1.643 học sinh thoát khỏi thảm họa nhờ cuộc sơ tán. Tuy nhiên, hai nhân viên nhà trường đã không thể trở lại nơi an toàn. Họ thiệt mạng trong ngày hôm đó. Santos Pariyar, giáo viên môn xã hội 32 tuổi, quay trở lại khu vực gần sông để về căn phòng trọ của mình. Còn Sultan Lama, nhân viên tạp vụ của trường, quay lại để đóng cửa sau khi các học sinh sơ tán.

Sau thảm họa, nhiều người dân Nuwakot gọi ông Dawadi là người hùng, nhưng vị hiệu trưởng cho rằng quyết định của mình không có gì đặc biệt. “Tôi quyết định mình không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay cả khi lũ không tới thì cùng lắm cũng chỉ mất một ngày học”, ông Dawadi nói với BBC.

Thứ càn quét thung lũng Trishuli sáng 26/8 bắt nguồn từ Langtang Lirung, ngọn núi cao hơn 7.000 m gần biên giới Nepal - Tây Tạng, Trung Quốc, đứng thứ 99 trong danh sách những ngọn núi cao nhất thế giới. Ngọn núi nằm trong khu vực có mật độ sông băng dày đặc đến mức người dân địa phương gọi nơi này là “Thung lũng Sông băng”.

Một phần sườn núi bất ngờ sụp xuống, kéo theo một phần sông băng, lao khoảng 1.200 m xuống hẻm núi của sông Lhende Khola bên dưới. Trong quá trình lao xuống, dòng vật chất cuốn thêm nước, đá và trầm tích rời, biến thành một dòng hỗn hợp khổng lồ ngày càng lớn, di chuyển với tốc độ rất cao về phía hạ lưu.