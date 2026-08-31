Mỹ tấn công Iran sau 1 tháng, Tehran đáp trả

(VTC News) -

Ngày 30/8, quân đội Mỹ tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak nằm gần eo biển Hormuz, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7.

“Tôi có thể xác nhận rằng vào đầu ngày hôm nay, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket cùng thủy lôi vào eo biển Hormuz”, quan chức Mỹ tiết lộ.

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Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin Mỹ tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hòn đảo.

IRGC cho biết cuộc tấn công khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ có “phản ứng và sự trừng phạt”.

Phóng viên FOX News dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đáp trả bằng cách tấn công lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, phóng viên này cho biết gần như toàn bộ tên lửa “đã bị đánh chặn”, đồng thời tiết lộ rằng cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể.

Theo Axios, các vũ khí Iran sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ là tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố toàn bộ thủy lôi trên vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được kích nổ hoặc rà phá. Iran cũng được cảnh báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào tiến hành rải thủy lôi mới đều sẽ bị phá hủy.

Các cuộc tấn công gần nhất được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran diễn ra vào cuối tháng 7. Trong những tuần gần đây, cuộc xung đột rơi vào thế giằng co, trong khi Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt gây thiệt hại lớn đối với những quốc gia ủng hộ Iran.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông suốt nhiều tháng qua vẫn chưa mang lại kết quả. Dù giao tranh đã lắng xuống kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, căng thẳng và các vụ đụng độ quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, khiến cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình ngày càng xa vời.