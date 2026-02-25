Đội tuyển Việt Nam đấu với Bangladesh trước trận gặp Malaysia

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố lịch thi đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu 2 trận, trong đó quan trọng nhất là cuộc đối đầu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Bangladesh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Bangladesh vào ngày 26/3. Đây là trận đấu mang ý nghĩa chuẩn bị chuyên môn nhằm giúp ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, rà soát phong độ cầu thủ trước cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Bangladesh, biệt danh “Những con hổ Bengal”, là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu FIFA Days với Bangladesh. (Nguồn: VFF)

Việc lựa chọn Bangladesh làm đối thủ giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn. Đội bóng Nam Á sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ và tinh thần thi đấu quyết liệt, hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận đấu chính thức với Malaysia - đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18/3. Trong quãng thời gian chuẩn bị ngắn, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ tận dụng trận giao hữu để thử nghiệm nhân sự, đánh giá các phương án chiến thuật cũng như tạo cơ hội cho những gương mặt mới thể hiện năng lực.

Địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố trong thời gian tới.