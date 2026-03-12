Mua vé xem Việt Nam vs Bangladesh ở đâu, giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Theo thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 26/3 có 2 mệnh giá: 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Trận đấu giao hữu quốc tế FIFA Days diễn ra lúc 19h ngày 26/3.

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ là VinID) bắt đầu từ 15h ngày 12/03/2026 đến 23h59 ngày 19/03/2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh được phát hành.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 17/3. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Đội tuyển Bangladesh mang đến Việt Nam đội hình mạnh bao gồm cả tiền vệ Hamza Choudhury - người từng chơi cho Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có trong tay đội hình rất mạnh với bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Ông còn triệu tập 3 thủ môn Việt kiều gồm Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik và Đặng Văn Lâm.

Trận đấu gặp Bangladesh là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước khi đụng độ Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.