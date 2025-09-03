Việt kiều dự bị vào sân ghi bàn, U23 Việt Nam đánh bại U23 Bangladesh

(VTC News) -

U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor mang về 3 điểm đầu tiên cho đội chủ nhà.

U23 Việt Nam chiếm ưu thế và không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, trong hiệp một, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu thận trọng.

Đội chủ nhà không đẩy cao đội hình ép sân. Thay vào đó, U23 Việt Nam đá chắc, tìm cách khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ đối thủ. Bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam đến từ pha bóng như vậy.

Nguyễn Ngọc Mỹ di chuyển tốt để đón pha chọc khe vừa tầm của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo của câu lạc bộ Thanh Hóa thoải mái căn chỉnh và thực hiện cú sút hiểm hóc ghi bàn.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Bangladesh.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, U23 Việt Nam bắt đầu tấn công nhiều hơn. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra sức ép lớn cho hàng thủ đối phương. Các cầu thủ U23 Bangladesh vất vả chống đỡ và nhanh chóng xuống sức, không theo kịp các tình huống phối hợp của đội chủ nhà.

Sức tấn công của U23 Việt Nam tăng lên khi huấn luyện viên Kim Sang-sik làm mới hàng công với sự xuất hiện của Lê Viktor. Trong vòng chưa đầy 10 phút, tiền vệ Việt kiều có 4 tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Lê Viktor nổi bật trong hiệp 2.

Sau 2 lần bị thủ môn đối phương cản phá và một cú sút trúng xà, Lê Viktor mới có được bàn thắng. Cầu thủ mang áo số 14 đánh đầu cận thành sau pha chuyền bóng của Phạm Lý Đức trong tình huống phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục áp đảo trong thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, thủ môn của U23 Bangladesh liên tục cứu thua. U23 Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0, kết quả vừa đủ để đội chủ nhà đứng đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

