Cùng Ensure Gold chăm sóc cha mẹ, vun đắp thời gian trọn vẹn bên gia đình

(VTC News) -

Nguồn sức mạnh phía sau mỗi gia đình

Cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng con cái mà còn trao đi sự động viên, niềm tin và hy vọng để các thế hệ sau vững bước. Hạnh phúc của họ thường đến từ những điều rất giản dị: nhìn thấy con cái trưởng thành, cháu con khỏe mạnh và gia đình luôn quây quần bên nhau. Với nhiều bậc cha mẹ, đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống.

Là mẹ của 2 con nhỏ, chị Phương Thảo (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ một góc nhìn khác: “Có những ngày đi làm về muộn, đầu óc quay cuồng với công việc, đường sá kẹt xe. Nhưng dù cảm giác mệt mỏi đến mấy, chỉ cần về nhà, thấy bữa cơm ba mẹ chuẩn bị và các con được ông bà chăm sóc chu đáo, tôi cảm thấy bình yên hẳn.”

Xa nhà đã ngót nghét 15 năm, chị Thúy Nga (33 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Nhớ hồi mới ra trường, có giai đoạn tôi gần như kiệt sức vì công việc, lắm lúc chỉ muốn buông xuôi. Mỗi lần gọi điện về, nghe bố mẹ dặn ‘có mệt thì về nhà’, là tôi thấy có thêm động lực. Tôi biết chỉ cần có bố mẹ làm điểm tựa, mình không còn sợ những thử thách phía trước nữa.”

Là nguồn động viên giúp con cái mạnh mẽ bước qua những thử thách của cuộc sống, nhưng nhiều người con thường vô tình quên mất: cha mẹ cũng là người đang lặng lẽ bước qua tuổi tác mỗi ngày. Để tiếp tục đồng hành và chở che cho gia đình, họ cũng cần được tiếp thêm yêu thương, sự quan tâm và nguồn sức mạnh từ con cháu.

Dù là chỗ dựa tinh thần giúp con cái vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, cha mẹ cũng đang bước qua những thay đổi của tuổi tác theo thời gian. Để tiếp tục đồng hành cùng gia đình, họ cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn từ con cháu.

Theo thời gian, sức khỏe cha mẹ bắt đầu có nhiều thay đổi.

Chăm sóc sức khỏe người giữ lửa cho gia đình

Những việc từng quen thuộc như lên xuống cầu thang, chăm sóc cháu hay vận động mỗi ngày có thể không còn dễ dàng như trước. Những thay đổi âm thầm ấy nhắc người con rằng cha mẹ cũng cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn trên hành trình tuổi già.

Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe cha mẹ không chỉ là giúp họ sống lâu hơn, mà còn giúp họ luôn vững vàng để tiếp tục tận hưởng cuộc sống giữ lửa hy vọng cho con cháu. Bên cạnh vận động phù hợp và khám sức khỏe định kỳ, dinh dưỡng đầy đủ và cân đối là một trong những sự chăm sóc cần thiết để giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

Vu Lan là dịp để mỗi người con thể hiện lòng biết ơn qua sự chăm sóc thiết thực.

Đồng hành cùng hành trình chăm sóc cha mẹ, Ensure Gold từ Abbott là món quà chăm sóc sức khỏe dành tặng cha mẹ dịp Vu Lan. Ensure Gold cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch.

Chị Phương Thảo chia sẻ: “Thật may vì ba mẹ tôi có ý thức giữ sức khỏe từ sớm. Hai ông bà cũng hiếm khi đòi hỏi điều gì ở con cái, nhưng chính điều đó lại khiến tôi muốn quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn. Những dịp đặc biệt như Vu Lan, tôi thường chọn Ensure Gold đi cùng giỏ trái cây ba mẹ thích để gửi gắm yêu thương.”

Vì hoàn cảnh sống xa nhà, chị Thúy Nga chọn Ensure Gold như một cách gửi gắm sự quan tâm đến ba mẹ: “Vì ở xa, tôi không thể thường xuyên về chăm sóc ba mẹ nên chọn Ensure Gold làm quà gửi về dịp Vu Lan. Cách này giúp ba mẹ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ mỗi ngày, nên tôi thấy an tâm hơn phần nào.”

Mùa Vu Lan không chỉ là dịp để nói lời cảm ơn, mà còn là để mỗi người con quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ nhiều hơn. Bởi khi cha mẹ khỏe mạnh, họ có thể tiếp tục tận hưởng những điều mình yêu thích, đồng hành cùng con cháu và gìn giữ nguồn sức mạnh, niềm hy vọng đã luôn nâng đỡ gia đình suốt bao năm qua.