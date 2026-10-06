Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội, được thành lập từ rất sớm để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, dũng cảm, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Cục Tuyên huấn bám sát nhiệm vụ, sát chiến trường, kịp thời tham mưu và tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, sự tác động mạnh mẽ của không gian mạng và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Cục Tuyên huấn đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và chủ động lan tỏa thông tin tích cực.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên huấn trong tình hình mới.

“Danh hiệu cao quý này không phải là điểm kết thúc của một chặng đường, mà phải trở thành động lực và mệnh lệnh hành động để các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; kế thừa xứng đáng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng ngành tuyên huấn ngày càng vững mạnh”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai.

Tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết, một trong những kết quả đáng chú ý, trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm; biên soạn và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Cục cũng tham mưu, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Quân đội.

Cục Tuyên huấn đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp giữ vững và tăng cường nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội; đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương phù hợp với điều kiện chuyển đổi số.

Cùng với đó, Cục Tuyên huấn chủ động tham mưu xây dựng tổ chức, lực lượng, thế trận, kịp thời phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần để Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi lễ.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ hai vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là động lực để các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống.

“Tiếp nối truyền thống vẻ vang và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân mà Cục Tuyên huấn vinh dự được đón nhận hôm nay sẽ là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; giữ vững nguyên tắc, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao”, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nói.

Diệp Thảo (VOV.VN)