Thủ tướng: Đưa Học viện Quốc phòng thành trung tâm tham mưu chiến lược

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Quốc phòng - trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Thủ tướng đề nghị tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học; đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng.

Thủ tướng duyệt đội danh dự

Phát huy truyền thống 50 năm của Học viện Quốc phòng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, Học viện kịp thời tham mưu những quyết sách chiến lược phù hợp, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, củng cố lòng tin với các nước và giới thiệu chính sách quốc phòng “4 không” hòa bình, tự vệ của Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Học viện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trước bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc yêu cầu ngày càng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc, toàn diện các Nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình, giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể; trang bị cho học viên tư duy, trình độ và bản lĩnh chiến lược đáp ứng tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.

“Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc. Trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học; đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng. Lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương, chính sách làm thước đo chất lượng đào tạo”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Xây dựng Học viện thông minh, hiện đại

Thủ tướng cũng đề nghị Học viện Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận và mô hình tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và tích hợp yêu cầu quốc phòng - an ninh vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu, dự báo chiến lược. Đồng thời, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học mẫu mực, có tầm nhìn chiến lược và аm hiểu thực tiễn. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế thực chất, hiệu quả với các cơ sở đào tạo, học viện quốc phòng uy tín trên thế giới; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cao cấp và quan chức quốc phòng quốc tế.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 50 năm, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, vươn tầm trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu chiến lược tiên tiến, hiện đại hàng đầu khu vực.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng:

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng

Thủ tướng trao quà tặng Học viện Quốc phòng Thủ tướng chụp ảnh cùng với cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng