Thủ tướng điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ giữ chức vụ mới trong Quân đội

(VTC News) -

Ngày 1/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: QĐND)

Theo đó, tại Quyết định 1899, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Quyết định 1898, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tại Quyết định 1895, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại Quyết định 1893, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tại Quyết định 1896, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34.

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ 4 cán bộ

Cũng trong ngày 1/10, Thủ tướng ban hành các quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với 4 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1894, Thủ tướng kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại Quyết định 1897, Thủ tướng kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Quyết định 1900, Thủ tướng kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Tại Quyết định 1901, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.