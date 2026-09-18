Người sáng tạo ra bếp Hoàng Cầm được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

Chiều 17/9, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng nuôi quân (Đội Phẫu thuật, Phòng Quân y, Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên Phong) (nay là Sư đoàn 308).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Phan, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 trao Bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tới đại diện gia đình Đại úy Hoàng Cầm.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng gửi lẵng hoa tặng gia đình Đại úy Hoàng Cầm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, quá trình công tác và những cống hiến của Đại úy Hoàng Cầm đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng kháng chiến, Đại úy Hoàng Cầm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ công việc phục vụ bữa ăn cho bộ đội, Đại úy Hoàng Cầm đã nghiên cứu ra “bếp Hoàng Cầm” - loại bếp được thiết kế kín, lửa và khói được giấu bí mật, phù hợp với điều kiện tác chiến thời chiến. Nhờ đó, bộ đội có thể tổ chức nấu ăn cả ngày lẫn đêm mà giảm nguy cơ bị máy bay địch phát hiện.

Tháng 10/1952, Đại đoàn 308 quyết định lấy tên người chiến sĩ sáng tạo ra nó để đặt tên cho bếp. Từ đó, “bếp Hoàng Cầm” được nhân rộng trong toàn quân và trở thành hình ảnh quen thuộc gắn với công tác bảo đảm hậu cần trong những năm tháng kháng chiến.

Chỉ huy Sư đoàn 308 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân truy tặng Đại úy Hoàng Cầm không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình ông, mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, cống hiến của thế hệ cha anh; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống “Quân Tiên phong”, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, những chiến công, sự hy sinh và phẩm chất cao đẹp của các thế hệ đi trước là tài sản tinh thần vô giá, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Từ truyền thống ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại diện thân nhân Đại úy Hoàng Cầm cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị.

Trong niềm xúc động, đại diện gia đình Đại úy Hoàng Cầm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, ghi nhận những cống hiến của ông.

Phần thưởng cao quý hôm nay là nguồn động viên lớn lao đối với gia đình, đồng thời là niềm tự hào để gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.