Công nhân Hà Nội bám công trường, chạy đua tiến độ xuyên lễ 2/9

Theo chia sẻ của một công nhân, trong những ngày nghỉ lễ, anh cùng đồng nghiệp tập trung hoàn thiện phần lát đá vỉa hè, dự kiến hoàn thành trước sáng 1/9. Khi tăng ca hoặc làm việc trong dịp lễ, đơn vị bố trí thêm suất ăn và có chế độ thưởng theo quy định. “Anh em rất phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt công việc, bảo đảm tiến độ đề ra”, người này chia sẻ.