Công nhân Hà Nội bám công trường, chạy đua tiến độ xuyên lễ 2/9

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, tại nhiều công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, công nhân, kỹ sư cùng máy móc vẫn làm việc. Các đơn vị tranh thủ từng ngày để hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ dự án.
Tại các dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, hoạt động thi công vẫn diễn ra nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ.
Công nhân tại dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang hoàn thiện các hạng mục trên tuyến.
Một số đoạn vỉa hè đang được lát đá, trong khi tại tường chắn, công nhân đục lỗ để phục vụ lắp đặt lan can.
Theo chia sẻ của một công nhân, trong những ngày nghỉ lễ, anh cùng đồng nghiệp tập trung hoàn thiện phần lát đá vỉa hè, dự kiến hoàn thành trước sáng 1/9. Khi tăng ca hoặc làm việc trong dịp lễ, đơn vị bố trí thêm suất ăn và có chế độ thưởng theo quy định. “Anh em rất phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt công việc, bảo đảm tiến độ đề ra”, người này chia sẻ.
Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.
Đến nay, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, vạch sơn, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9.
Tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, hàng chục công nhân vẫn làm việc trong kỳ nghỉ Quốc khánh để không làm gián đoạn tiến độ.
Không khí lao động khẩn trương trên công trường dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng.
Ông Bùi Khắc Thiết, 48 tuổi, quê Thanh Hóa, cho biết dù là dịp lễ nhưng anh em vẫn tự nguyện ở lại làm việc, tập trung hoàn thành các hạng mục đang triển khai để sớm thông tuyến theo yêu cầu của thành phố.
Công nhân trên công trường dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng miệt mài làm việc, chạy đua với tiến độ, phấn đấu đưa dự án về đích sớm.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, Hà Nội, dài 1.130m, mặt cắt ngang 50m. Sau thời gian gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, công trường hiện được tổ chức thi công thần tốc trên cả hai đoạn tuyến.
Tuyến Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy được chia thành hai đoạn để thi công do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đoạn thứ nhất dài 420m từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng. Đoạn thứ hai dài 710m từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ.
Theo kế hoạch, tuyến Vành đai 2,5 dài 1.130m qua địa bàn phường Cầu Giấy dự kiến thông xe vào dịp 10/10/2026.
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