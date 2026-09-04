Motorola gia nhập câu lạc bộ smartphone sở hữu camera 200MP

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Triển lãm IFA 2026, Motorola đã chính thức trình làng Edge 70 Plus - mẫu smartphone Android mới nổi bật với hệ thống máy ảnh được nâng cấp mạnh mẽ so với các thế hệ tiền nhiệm.

Motorola Edge 70 Plus khoe sắc cùng loạt màu Pantone, nổi bật với camera 200MP dẫn đầu xu hướng. (Ảnh: Motorola)

Đáng chú ý nhất trên Edge 70 Plus là cảm biến chính đạt độ phân giải lên tới 200 megapixel, hỗ trợ khả năng zoom siêu xa 10x, quay video 4K cùng công nghệ chống rung quang học (OIS). Năm nay, Motorola tiếp tục bắt tay với Pantone để tạo nên những phiên bản màu sắc ấn tượng cho sản phẩm, bao gồm: Mountain View (Xanh núi đá), Gray Lilac (Tím xám), Milky Blue (Xanh sữa) và Sage (Xanh xô thơm).

Bên cạnh camera, Edge 70 Plus cũng sở hữu thông số kỹ thuật rất ấn tượng. Máy được trang bị màn hình AMOLED Extreme 6,78 inch cong 4 cạnh, tần số quét 144Hz cùng độ sáng tối đa đạt mức kỷ lục 5.200 nits. Điểm cộng lớn khác nằm ở viên pin dung lượng cao 6.500mAh (cho phép đàm thoại 42 giờ, phát video 32 giờ hoặc lướt mạng xã hội 23 giờ liên tục), đi kèm sạc nhanh 45W và kính cường lực Gorilla Glass 7i. Về cấu hình, thiết bị sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, RAM 8GB LPDDR5X cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Trải nghiệm giải trí được tối ưu nhờ hệ thống loa kép stereo công suất lớn, đạt chứng nhận âm thanh Hi-Res và hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos.

Google Gemini sẽ tích hợp sẵn trên Motorola Edge 70 Plus. (Ảnh: Motorola)

Về phần mềm, Google Gemini sẽ tích hợp sẵn trên máy, mang đến trọn bộ tính năng AI cao cấp như Gemini Live và Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm).

Dù camera 200MP là bước tiến đáng chú ý trong dòng sản phẩm của Motorola, Edge 70 Plus vẫn phải gia nhập một thị trường vốn đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đối thủ có thông số tương tự (chẳng hạn như Galaxy S26 Ultra). Tuy nhiên, số lượng điểm ảnh thô không phải là yếu tố quyết định tất cả: kích thước cảm biến cùng thuật toán xử lý hình ảnh trên các đối thủ như iPhone 17 Pro Max hay Pixel 11 Pro thường tạo ra những bức ảnh chất lượng nhỉnh hơn, dù cả hai đều sở hữu độ phân giải thấp hơn đáng kể.

Hiện tại, giá bán và thời điểm lên kệ chính thức của Edge 70 Plus vẫn chưa được Motorola công bố. Dù cần thêm thời gian trải nghiệm thực tế để đánh giá khả năng cạnh tranh của thiết bị trước hàng loạt đối thủ Android trên thị trường, không thể phủ nhận Edge 70 Plus là một chiếc điện thoại có thiết kế rất bắt mắt.