Công nghệ 5/9: Apple gặp khó khăn trong sản xuất iPhone gập

(VTC News) -

iPhone gập của Apple gặp khó khăn ban đầu

Apple đang chuẩn bị bước vào thị trường smartphone gập, nhưng quá trình sản xuất ban đầu lại gặp nhiều trở ngại. Theo báo cáo, dây chuyền chỉ đạt vài trăm chiếc mỗi ngày, khiến nguồn cung hạn chế và có thể ảnh hưởng đến doanh thu ngắn hạn dù giá bán dự kiến vượt 2.000 USD.

Mẫu iPhone gập - biểu tưởng mới của Apple. (Ảnh: CNET)

Nguyên nhân chính được cho là tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Apple, khiến đối tác sản xuất phải mất thời gian cải thiện tỷ lệ thành công. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple chỉ có thể xuất xưởng khoảng 500.000 đến 1 triệu máy trong quý III/2026, với mức giá từ 2.300 đến 2.500 USD, cao hơn nhiều so với dòng Pro hiện tại.

Nguồn cung hạn chế có thể giúp iPhone gập giữ hình ảnh cao cấp và tạo nhu cầu mạnh mẽ ban đầu. Tuy nhiên, để sản phẩm trở thành một phần quan trọng trong doanh thu iPhone, Apple cần nhanh chóng nâng cao năng suất mà không làm giảm chất lượng. Sự kiện ra mắt ngày 9/9 tới sẽ là dịp để giới đầu tư theo dõi giá bán, thời điểm phát hành và hướng dẫn sản xuất.

AMD ra mắt Threadripper Halo Station chạy mô hình AI hàng nghìn tỷ tham số

Tại sự kiện IFA 2026, AMD đã giới thiệu Threadripper Halo Station, một workstation cao cấp được thiết kế để chạy các mô hình AI có hơn một nghìn tỷ tham số ngay tại chỗ, không cần kết nối đám mây. Sản phẩm sử dụng CPU Threadripper PRO 9995WX với 96 nhân, 192 luồng, tốc độ boost 5,4 GHz và hỗ trợ tới 2 TB RAM DDR5.

Threadripper Halo Station - siêu máy tính thu nhỏ dành cho AI. (Ảnh: TechPowerup)

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng kết hợp tối đa bốn GPU AMD Instinct MI350P, mỗi chiếc có 144 GB HBM3E với băng thông 4 TB/s. Tại buổi ra mắt, AMD trình diễn cấu hình gồm hai GPU, tổng cộng 288 GB HBM3E, đủ để xử lý một mô hình AI khổng lồ ngay trên thiết bị. Các GPU và CPU đều được làm mát bằng chất lỏng độc lập để đảm bảo hiệu năng ổn định.

Theo AMD, Halo Station mở ra một phân khúc workstation mới, mang sức mạnh siêu máy tính đến tay các nhà phát triển và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết về giá bán và thời điểm phát hành, khiến cộng đồng công nghệ háo hức chờ đợi thêm thông tin chính thức.

AWOL Vision ra mắt máy chiếu 4K 120Hz với lens shift quang học

Tại IFA 2026, AWOL Vision giới thiệu mẫu UST projector đầu tiên hỗ trợ độ phân giải 4K ở 120Hz kết hợp công nghệ optical lens shift. Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh hình ảnh mà không cần di chuyển thiết bị, mang lại sự linh hoạt vượt trội trong bố trí không gian.

AWOL Vision UST projector - lựa chọn cao cấp cho không gian hiện đại. (Ảnh: Awol Vision)

Máy chiếu mới được thiết kế cho những ai muốn trải nghiệm điện ảnh cao cấp ngay tại nhà. Với tần số quét 120Hz, hình ảnh trở nên mượt mà, đặc biệt khi xem thể thao hoặc chơi game. Optical lens shift giúp hình ảnh giữ nguyên chất lượng dù thay đổi vị trí chiếu, điều mà các mẫu UST trước đây chưa làm được.

AWOL Vision kỳ vọng sản phẩm này sẽ mở ra chuẩn mực mới cho phân khúc máy chiếu siêu gần. Dù chưa công bố giá bán cụ thể, sự kết hợp giữa 4K, 120Hz và lens shift quang học khiến cộng đồng công nghệ đánh giá đây là bước đột phá đáng chú ý.